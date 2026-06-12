Wenn Tierleid zur Unterhaltung im Netz wird

Affenbaby gefoltert

Einer der erschütterndsten Fälle ist jener des Makakenbabys „Mini“. Das kleine Äffchen wurde seiner Mutter entrissen und für zahlende Kunden gezielt misshandelt. Die Videos seiner Qualen wurden in Online-Gruppen verbreitet und kommentiert. Erst nach umfangreichen Ermittlungen konnten mehrere Beteiligte festgenommen werden. „Mini“ verbrachte anschließend mehr als zwei Jahre in einer Auffangstation, bevor sie schließlich wieder ausgewildert werden konnte – eine seltene Geschichte mit glücklichem Ausgang.