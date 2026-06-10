Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Strafen werden höher

Wie Verkehrssünder das Budgetloch stopfen sollen

Wirtschaft
10.06.2026 15:15
Wer zu schnell fährt, soll mehr blechen.
Wer zu schnell fährt, soll mehr blechen.(Bild: Christof Birbaumer (Symbolbild))
Porträt von Peter Stadlmüller
Von Peter Stadlmüller

Wer zu schnell fährt und dabei erwischt wird, muss künftig tiefer in die Tasche greifen. Denn Verkehrsstrafen sollen im nächsten Doppelbudget mehr Geld in die Kassen spülen. Wer 30 km/h zu schnell fährt, zahlt künftig zumindest 200 statt 150 Euro. Die Parkstrafen sollen bundesweit vereinheitlicht werden.

0 Kommentare

Die Zahl der Verkehrsunfälle ist 2025 deutlich gestiegen, vor allem überhöhte Geschwindigkeit wird zum zunehmenden Problem auf Österreichs Straßen. Die Regierung will nun Raser und Verkehrssünder stärker zur Kasse bitten und hebt die Strafen ab 2027 deutlich an.

80 Millionen Euro Mehreinnahmen erhofft
Bis zuletzt war unklar, was auf Autofahrer zukommt, pro Jahr 80 Millionen Euro mehr will die Regierung zusätzlich einnehmen – ob das gelingt, hängt aber auch davon ab, wie abschreckend die Strafen wirken. Mehreinnahmen seien aber auch nicht das Hauptziel der Erhöhung, sondern die Verkehrssicherheit, betont das Ministerium.

„Sich nicht an Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten, wird leider nach wie vor als Kavaliersdelikt gesehen“, sagt der zuständige Verkehrsminister Peter Hanke.

Diese Strafen werden vereinheitlicht

  • Überfahren einer Sperrlinie: 95 Euro
  • Einem Fußgänger, der erkennbar einen Schutzweg benutzen wollte, das unbehinderte und das ungefährdete Überqueren der Fahrbahn nicht ermöglicht: 85 Euro
  • Missachtung von Verbotszeichen „Einfahrt verboten“: 110 Euro
  • Die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h auf Freilandstraßen überschritten:
    - bis 10 km/h 50 Euro
    - um mehr als 10 km/h bis 20 km/h 80 Euro
    - um mehr als 20 km/h bis 25 km/h 95 Euro
    - um mehr als 25 km/h bis 30 km/h 120 Euro
  • Die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h im Ortsgebiet überschritten:
    - bis 10 km/h 60 Euro
    - um mehr als 10 km/h bis 15 km/h 80 Euro
    - um mehr als 15 km/h bis 20 km/h 105 Euro
  • Vorschriftswidriges Benützen eines Radfahrstreifens mit einem Fahrzeug, das kein Fahrrad ist: 80 Euro
  • Das Fahrzeug nicht entsprechend der Bodenmarkierung zum Halten oder Parken aufgestellt: 60 Euro

Wer 30 km/h zu schnell fährt zahlt künftig mindestens 200 Euro, bisher waren es 150 Euro, eine Steigerung um ein Drittel, die Maximalstrafe bleibt mit 5000 Euro gleich. Bei einer Überschreitung um 40 km/h innerorts oder 50 km/h außerorts fallen künftig 400 bis 6000 Euro statt bisher 300 bis 5000 Euro an.

Sonst werden viele Strafen nun vereinheitlicht. Wer einen Zebrastreifen ignoriert, muss künftig mit 85 Euro Bußgeld rechnen, und das überall. Das Überfahren einer Sperrlinie kostet künftig in allen Ländern 95 Euro, bisher waren es 70 Euro. Bei den Parkstrafen soll eine Harmonisierung kommen, derzeit liegt auch das in der Hand der Länder. Wer sein Auto nicht entsprechend der Bodenmarkierungen aufstellt, soll bald 60 Euro zahlen, bisher waren es etwa in Niederösterreich und Wien nur 30 Euro und in Wien 48 Euro.

Lesen Sie auch:
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) kassiert für sein am Mittwoch präsentiertes Sparbudget ...
Heftige Reaktionen
„Kürzt bei Zukunft“: Opposition zerreißt Budget
10.06.2026
Budget vorgestellt
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
10.06.2026
Vorstoß aus Salzburg
Rasern den Führerschein lebenslang entziehen?
27.01.2026
Neue Mitarbeiterprämie
Bis zu 500 Euro extra: Geld vom Chef ohne Steuern!
10.06.2026

Für Alkolenker ändert sich hingegen nichts, wie das Verkehrsministerium auf „Krone“-Nachfrage bestätigt. Die Strafen bleiben gleich und reichen bekanntlich bis zum Führerscheinentzug.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
10.06.2026 15:15
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Budget vorgestellt
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
Bei Angriffen am Sonntag sei auch die UNESCO-Welterbestätte Tyros im Libanon beschädigt worden.
Kriegsende in Sicht?
Libanon: Präsident bietet Israel Nichtangriffspakt
Verheerendes Feuer
Brasilien: Großbrand zerstört 27 Busse in Busdepot
Beamte der Guardia di Finanza beschlagnahmen kistenweise gefälschte Zigaretten.
XXL-„Tschick-Fabrik“
Rekord-Schlag gegen italienische Zigaretten-Mafia
Taucher dokumentierten die Sichtung.
In Straße von Sizilien
Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Schweres Zugunglück: Auto auf Gleisen abgewürgt?
110.931 mal gelesen
Bergearbeiten der Feuerwehr nach dem Unglück – auch für die Helfer dürfte der Einsatz eine ...
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
89.399 mal gelesen
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Niederösterreich
Unfall zerstört Familie: Eltern tot, Kind überlebt
81.093 mal gelesen
Dieser Güterzug erfasste das Auto der dreiköpfigen Familie.
Innenpolitik
Parteienförderung: Jetzt rudert Regierung zurück
1603 mal kommentiert
Nach einem „Spitzengespräch“ im Kanzleramt einigten sich Andreas Babler, Stocker und Beate ...
Innenpolitik
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
1482 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Außenpolitik
EU-Hammer: Quote für E-Autos soll ab 2028 kommen
1169 mal kommentiert
Österreich wehrt sich in der Verbrenner-Debatte gegen eine neue Vorgabe aus Brüssel. 
Mehr Wirtschaft
„Eigentlich wurscht“
Tittler hält trotz Kritik an Wohnbaukurs fest
1,6 Mrd. Euro bis 2031
ÖBB ebenfalls massiv von Einsparungen betroffen
Strafen werden höher
Wie Verkehrssünder das Budgetloch stopfen sollen
Neue Mitarbeiterprämie
Bis zu 500 Euro extra: Geld vom Chef ohne Steuern!
Strategiewechsel
Bosch setzt auf den Milliardenmarkt Robotik und KI
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf