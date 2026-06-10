Wie Verkehrssünder das Budgetloch stopfen sollen

Sonst werden viele Strafen nun vereinheitlicht. Wer einen Zebrastreifen ignoriert, muss künftig mit 85 Euro Bußgeld rechnen, und das überall. Das Überfahren einer Sperrlinie kostet künftig in allen Ländern 95 Euro, bisher waren es 70 Euro. Bei den Parkstrafen soll eine Harmonisierung kommen, derzeit liegt auch das in der Hand der Länder. Wer sein Auto nicht entsprechend der Bodenmarkierungen aufstellt, soll bald 60 Euro zahlen, bisher waren es etwa in Niederösterreich und Wien nur 30 Euro und in Wien 48 Euro.