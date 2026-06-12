Anruf von Rangnick um 7 Uhr: „Etwas Besonderes!“

Die Reise sei anstrengend gewesen. „Aber das nimmt man alles in Kauf, weil so etwas hat man nicht alle Tage“, sagte Ljubicic über seine etwas unverhoffte WM-Premiere. Am Freitag soll er in Santa Barbara bereits ins Training einsteigen, am Dienstag (6 Uhr in der Nacht auf Mittwoch MESZ) folgt in Santa Clara der WM-Auftakt gegen Jordanien. „Ich bin da, um die Mannschaft zu unterstützen“, betonte Ljubicic. „Ich werde alles geben und freue mich auf jeden Fall schon auf das erste Spiel, und dass wir da zeigen, wer Österreich ist.“