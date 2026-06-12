„Uns war klar, es ist was ganz Schlimmes passiert“

Überfordert, wollte keine Medikamente nehmen

Der mittlerweile 17-Jährige soll bis zum Prozessauftakt keine Einsicht gezeigt haben, Medikamente zu nehmen. Mittlerweile sei er „krankeneinsichtig“, sagte er vor Gericht. Aber 2025 sei er überfordert gewesen, wollte nicht mehr duschen. Als der Vater am 15. Juni ihm das Ultimatum stellte, wenn er seine Medikamente nicht nehme, müsse er in ein Heim, sei es zu einer sehr belastenden Situation gekommen. Doch er habe den Ärzten misstraut und daher seine Medikamente nicht einnehmen wollen.