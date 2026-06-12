Golf-Liebe in Film-Metropole „tut der Seele gut“

Österreichs Team lud am letzten freien Tag vor dem WM-Start in Los Angeles die Akkus auf. Mit Blick auf die Hollywood-Hills spielen sich die ÖFB-Stars in den Trainingspausen eigenen Ryder Cup aus.
Nach der langen Saison müssen die Burschen auch Dinge tun, die der Seele gut tun“. Ralf Rangnick hat ein besonderes Gespür dafür, was seine Spieler wann brauchen. So gab Österreichs Teamchef – fünf Tage vor dem WM-Auftakt gegen Jordanien – gestern frei. Kein Training, keine Besprechung, kein PR-Termin. Die meisten Spieler „flogen“ schon am Vorabend aus – ins knapp zwei Stunden entfernte Los Angeles. „Wir wollen die Stadt erkunden, uns etwas anschauen“, verriet Patrick Wimmer. Das Hollywood-Zeichen, der Rodeo Drive, Beverly Hills – Österreichs Fußballer auf den Spuren der US-Stars.
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