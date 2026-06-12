Leere Ränge und Hecke sorgen für Gesprächsstoff

Bereits beim zweiten WM-Spiel zwischen Südkorea und Tschechien (2:1) waren im Stadion in Guadalajara viele leere Plätze zu sehen. Das sorgt für viel Diskussionsstoff – vor allem angesichts der enorm hohen Ticketpreise. Zudem wurde eine Hecke zwischen den Rängen und dem Rasen zum Hingucker.
Laut FIFA ließen sich 44.985 Zuschauer das zweite Spiel in Gruppe A im Guadalajara-Stadion nicht entgehen. Doch bei den TV-Bildern aus Mexiko war klar zu sehen, dass einige Plätze leer blieben. Im Unterrang war sogar ein ganzer Block kaum besetzt. Kein Wunder, wenn man auf die Ticketpreise blickt. Von den Fans gibt es erneut große Kritik am Preismodell der FIFA.
Extreme Preise
Für das Finale der WM in New Jersey wurden etwa auf dem Zweitmarkt auch schon Hospitality-Pakete für bis zu 600.000 Euro angeboten. Zwischenzeitlich standen hier sogar Endspiel-Tickets für mehrere Millionen Euro zum Verkauf.
FIFA-Boss wehrt sich
Gianni Infantino verteidigte die umstrittenen Ticketpreise bei der WM. „Es ist nicht so, dass jemand aufwacht und die Preise festlegt“, sagte der Präsident der FIFA und verwies auf die Preise für Eintrittskarten bei anderen Topsportarten in den USA. Der Einstiegspreis von 60 Dollar für WM-Karten sei der niedrigste in dem Vergleich, meinte Infantino.
Der FIFA-Präsident erklärte jüngst, die Nachfrage habe die Erwartungen um „das Zehnfache oder mehr“ übertroffen. Die leeren Ränge von Guadalajara lassen daran Zweifel aufkommen.
Hecke sorgt für Hingucker
Neben dem spärlich gefüllten Stadion sorgte in Guadalajara auch eine Hecke, die sich rund um das Spielfeld befand. für einen Hingucker. Diese soll die Fans davon abhalten, den Rasen zu betreten.
Zudem wird den Fans die Sicht nicht versperrt. Sofern man sich die teuren Tickets für die WM-Partien überhaupt leisten kann …
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.