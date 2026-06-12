Leere Ränge und Hecke sorgen für Gesprächsstoff

Laut FIFA ließen sich 44.985 Zuschauer das zweite Spiel in Gruppe A im Guadalajara-Stadion nicht entgehen. Doch bei den TV-Bildern aus Mexiko war klar zu sehen, dass einige Plätze leer blieben. Im Unterrang war sogar ein ganzer Block kaum besetzt. Kein Wunder, wenn man auf die Ticketpreise blickt. Von den Fans gibt es erneut große Kritik am Preismodell der FIFA.