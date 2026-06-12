Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Zeitplan Ergebnisse Wettmeisterschaft

Schon bei 2. WM-Spiel

Leere Ränge und Hecke sorgen für Gesprächsstoff

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
12.06.2026 12:15
Einige Plätze blieben leer.
Einige Plätze blieben leer.(Bild: AP/Moises Castillo)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bereits beim zweiten WM-Spiel zwischen Südkorea und Tschechien (2:1) waren im Stadion in Guadalajara viele leere Plätze zu sehen. Das sorgt für viel Diskussionsstoff – vor allem angesichts der enorm hohen Ticketpreise. Zudem wurde eine Hecke zwischen den Rängen und dem Rasen zum Hingucker.

0 Kommentare

Laut FIFA ließen sich 44.985 Zuschauer das zweite Spiel in Gruppe A im Guadalajara-Stadion nicht entgehen. Doch bei den TV-Bildern aus Mexiko war klar zu sehen, dass einige Plätze leer blieben. Im Unterrang war sogar ein ganzer Block kaum besetzt. Kein Wunder, wenn man auf die Ticketpreise blickt. Von den Fans gibt es erneut große Kritik am Preismodell der FIFA.

Extreme Preise
Für das Finale der WM in New Jersey wurden etwa auf dem Zweitmarkt auch schon Hospitality-Pakete für bis zu 600.000 Euro angeboten. Zwischenzeitlich standen hier sogar Endspiel-Tickets für mehrere Millionen Euro zum Verkauf.

Lesen Sie auch:
Die Stimmung bei den Mexiko-Fans war jedenfalls gut. 
Nach WM-Auftakt
Presse rechnet ab: Chaos, Show und Überforderung
12.06.2026
Herzogs TV-Analyse
Nach Auftaktsieg: „Südkorea für jeden unangenehm“
12.06.2026
Am Ende verdient
Südkorea dreht umkämpfte Partie gegen Tschechien
12.06.2026
Highlights im Video
Shakira und drei Rote: Historischer WM-Auftakt!
12.06.2026

FIFA-Boss wehrt sich
Gianni Infantino verteidigte die umstrittenen Ticketpreise bei der WM. „Es ist nicht so, dass jemand aufwacht und die Preise festlegt“, sagte der Präsident der FIFA und verwies auf die Preise für Eintrittskarten bei anderen Topsportarten in den USA. Der Einstiegspreis von 60 Dollar für WM-Karten sei der niedrigste in dem Vergleich, meinte Infantino.

Der FIFA-Präsident erklärte jüngst, die Nachfrage habe die Erwartungen um „das Zehnfache oder mehr“ übertroffen. Die leeren Ränge von Guadalajara lassen daran Zweifel aufkommen.

Gianni Infantino
Gianni Infantino(Bild: AFP/ALFREDO ESTRELLA)

Hecke sorgt für Hingucker
Neben dem spärlich gefüllten Stadion sorgte in Guadalajara auch eine Hecke, die sich rund um das Spielfeld befand. für einen Hingucker. Diese soll die Fans davon abhalten, den Rasen zu betreten.

Das gesamte Spielfeld ist von einer Hecke umgeben.
Das gesamte Spielfeld ist von einer Hecke umgeben.(Bild: AP/Dolores Ochoa, Krone KREATIV)

Zudem wird den Fans die Sicht nicht versperrt. Sofern man sich die teuren Tickets für die WM-Partien überhaupt leisten kann …

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
12.06.2026 12:15
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
191.737 mal gelesen
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Österreich
Abfertigung: Erben schauen durch die Finger
105.039 mal gelesen
Sabine T. ist kurz vor ihrer Pensionierung verstorben. Ihre Abfertigung behält der Dienstgeber, ...
Gericht
Strobl, die ORF-Kronzeugin und ein Firmen-Mercedes
79.950 mal gelesen
Krone Plus Logo
ORF-Kronzeugin war mit einem Wagen jenes Unternehmens unterwegs, für das die Privatfirma von ...
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
2401 mal kommentiert
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Außenpolitik
Putin schröpft alle! Ausblick wird immer düsterer
1477 mal kommentiert
Putin greift tief in die Taschen der Russen.
Wirtschaft
Wie Verkehrssünder das Budgetloch stopfen sollen
1189 mal kommentiert
Wer zu schnell fährt, soll mehr blechen.
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Schon bei 2. WM-Spiel
Leere Ränge und Hecke sorgen für Gesprächsstoff
Jetzt ist es fix!
Zukunft von ÖFB-Teamspieler Gregoritsch geklärt
Und jetzt Zuseher ...
Auftakt-Horror! Der erste Unglücksrabe dieser WM
WM statt Urlaub
Anruf von Rangnick um 7 Uhr: „Etwas Besonderes!“
Sportkrone Inside
Mexikos Traumstart und Südkoreas Aufholjagd

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf