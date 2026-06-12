Milch-Lkw stürzt Abhang hinab: Lenker verletzt

In Egg in Vorarlberg ist am Freitagmorgen ein Tanklastwagen von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug stürzte einen Hang hinunter und überschlug sich dabei mehrfach. Der Chauffeur zog sich zwar diverse Verletzungen zu, war aber noch in der Lage, sich selbstständig aus dem Wrack zu befreien.
Ereignet hat sich der Unfall am Freitagmorgen gegen 6.15 Uhr. Der Lenker eines Milch-Tankwagens hatte aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein tonnenschweres Fahrzeug verloren und kam mit diesem von der Straße ab.
In der Folge stürzte der Laster über eine steile Böschung hinunter. Dabei überschlug sich der Tankwagen mehrfach, bevor er schwer beschädigt zum Stillstand kam.
Glück im Unglück für Chauffeur
Der Lkw-Lenker konnte sich trotz des heftigen Absturzes noch aus eigener Kraft aus dem demolierten Führerhaus befreien. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte vor Ort wurde der Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.
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