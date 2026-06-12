War die Wahl von Clemens Pig vorab „ausgepackelt“?

Die Wahl von Clemens Pig zum neuen ORF-Chef sorgt für Diskussionen. Noch bevor die Entscheidung offiziell gefallen war, wurden Vorwürfe laut, die Bestellung könnte bereits im Vorfeld abgesprochen gewesen sein. Unsere Frage des Tages vom 12.06.2026 lautet daher: „War die Wahl von Clemens Pig zum ORF-Chef vorab ausgepackelt?“
Haben Sie den Eindruck, dass die Entscheidung über die ORF-Spitze bereits vor der offiziellen Abstimmung feststand? Oder halten Sie die Vorwürfe für unbegründet und sehen in der Wahl einen regulären demokratischen Prozess? Welche Bedeutung hat aus Ihrer Sicht Transparenz bei der Besetzung wichtiger Spitzenfunktionen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Und welche Maßnahmen wären notwendig, um das Vertrauen der Bevölkerung in solche Entscheidungen zu stärken?
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