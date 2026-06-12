War die Wahl von Clemens Pig vorab „ausgepackelt“?

Haben Sie den Eindruck, dass die Entscheidung über die ORF-Spitze bereits vor der offiziellen Abstimmung feststand? Oder halten Sie die Vorwürfe für unbegründet und sehen in der Wahl einen regulären demokratischen Prozess? Welche Bedeutung hat aus Ihrer Sicht Transparenz bei der Besetzung wichtiger Spitzenfunktionen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Und welche Maßnahmen wären notwendig, um das Vertrauen der Bevölkerung in solche Entscheidungen zu stärken?