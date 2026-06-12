Chaos und Verspätungen
„Polizeiliche Lage“: Hamburger Flughafen geräumt
Der Sicherheitsbereich des Hamburger Flughafens ist am Freitagvormittag wegen einer „polizeilichen Lage“ geräumt worden. Es folgten Chaos und lange Verspätungen. Inzwischen wurde der Einsatz beendet.
Auslöser für die Räumung war ein Mann, der einen Notschalter betätigt hatte. Er konnte so unkontrolliert in den Sicherheitsbereich gelangen. Laut Polizei erfolgte die Betätigung aus Versehen, der Mann befindet sich in Gewahrsam.
Auch Flugzeuge geräumt
Wie die „Bild“ berichtet, entschieden sich die Behörden trotzdem, den gesamtem Sicherheitsbereich zu überprüfen. Alle Menschen mussten den Bereich hinter den Sicherheitskontrollen verlassen. Auch Passagiere, die bereits in Flugzeugen saßen, mussten wieder aussteigen.
Chaos im Wartebereich
Während der Sperre des Sicherheitsbereichs fanden keine Abflüge statt. Verspätungen von bis zu drei Stunden wurden angezeigt. An den Check-In-Schaltern bildeten sich lange Schlangen, wie der NDR berichtet. Inzwischen finden wieder Abflüge statt, die Polizei hat den Vorfall beendet.
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