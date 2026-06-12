„Polizeiliche Lage“: Hamburger Flughafen geräumt

Chaos im Wartebereich

Während der Sperre des Sicherheitsbereichs fanden keine Abflüge statt. Verspätungen von bis zu drei Stunden wurden angezeigt. An den Check-In-Schaltern bildeten sich lange Schlangen, wie der NDR berichtet. Inzwischen finden wieder Abflüge statt, die Polizei hat den Vorfall beendet.