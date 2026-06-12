„Österreich und Kanada können bei WM überraschen“

„Die Spieler verabschiedeten sich nach dem Essen, feierten in der City weiter. Das Trainerteam ließ den Abend in der Altstadt auf einer Burg ruhig ausklingen. Es war ein super Erlebnis nach einer grandiosen Saison. Mit der Wucht der Fans ist das noch einmal eine ganz andere Hausnummer“, schwärmt Franz Schiemer. Der mit Schalke zwei Tage auf Ibiza die Rückkehr in die Bundesliga feierte, seit Oktober greift Österreichs 25-facher Teamspieler den „Königsblauen“, die sich überlegen zum Zweitligameister krönten, unter die Arme.