Wenn bei McDonald’s der Pizza-Ofen glüht

Die WM-Camper auf Tour durch Amerika! Heute besuchen sie auf ihrer Rundreise den größten McDonald`s der Welt, der in Orlando stationiert ist und wo auch Pizza und Pasta auf dem Speiseplan stehen. Dazu gibt es alles im XXXL-Format – wie so viele weitere Dinge in den USA.
Mit 48 Nationen ist die WM 2026 die bisher größte der Geschichte. Eine XXL-WM im XXL-Land USA. Hier ist (fast) alles größer als bei uns.
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