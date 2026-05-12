Salzburg verkauft Verteidiger an Dortmund

„Bin sehr dankbar“

Dass der Franzose, der in den vergangenen drei Spielen nicht mal im Kader von Trainer Daniel Beichler stand, wechselt, war länger klar. Er selbst verabschiedete sich schon in der Nacht von Montag auf Dienstag auf seinem Instagram-Kanal von Salzburg. „Ich bin sehr dankbar für die Zeit, die ich beim FC Red Bull Salzburg verbringen und in der ich enorm viel lernen durfte. Jetzt bietet sich mir die besondere Gelegenheit, zu einem Top-Verein in der deutschen Bundesliga zu wechseln, um dort meine nächsten Schritte zu machen. Das wollte ich mir keinesfalls entgehen lassen. Meine Zeit in Salzburg werde ich in guter Erinnerung behalten und gern an zwei lehrreiche Jahre zurückdenken!“ Mit diesen Worten wird Gadou in einer Vereinsaussendung der Bullen zitiert.