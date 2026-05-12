Salzburg verkauft Verteidiger an Dortmund

Salzburg-Verteidiger Joane Gadou schließt sich – wie von der „Krone“ berichtet – Borussia Dortmund an. Der Franzose war zwei Saisonen in der Mozartstadt aktiv.
Wie Red Bull Salzburg am Dienstagnachmittag offiziell bekanntgab, wechselt Innenverteidiger Joane Gadou im Sommer in die deutsche Bundesliga zu Borussia Dortmund. Beim dortigen Vizemeister erhält der 19-Jährige einen Vertrag bis 2031, wie der BvB mitteilt. Lars Ricken, Borussia Dortmunds Geschäftsführer Sport, erklärt: „Wir kennen Joane schon sehr lange und haben ihn bereits während seiner Zeit bei Paris Saint-Germain beobachtet. Joane wird uns verstärken und direkt mit Beginn der neuen Saison eine wichtige Rolle bei uns einnehmen. Wir sind von seinen Qualitäten überzeugt und sehen in ihm enormes sportliches Entwicklungspotenzial.“
Gadou kam Anfang September 2024 für zehn Millionen Euro aus der U19 von Paris Saint-Germain und lief bis dato in 58 Pflichtspielen für die Bullen auf, dazu kommen fünf Einsätze in der Youth League sowie einer für Kooperationsklub Liefering in der 2. Liga.
„Bin sehr dankbar“
Dass der Franzose, der in den vergangenen drei Spielen nicht mal im Kader von Trainer Daniel Beichler stand, wechselt, war länger klar. Er selbst verabschiedete sich schon in der Nacht von Montag auf Dienstag auf seinem Instagram-Kanal von Salzburg. „Ich bin sehr dankbar für die Zeit, die ich beim FC Red Bull Salzburg verbringen und in der ich enorm viel lernen durfte. Jetzt bietet sich mir die besondere Gelegenheit, zu einem Top-Verein in der deutschen Bundesliga zu wechseln, um dort meine nächsten Schritte zu machen. Das wollte ich mir keinesfalls entgehen lassen. Meine Zeit in Salzburg werde ich in guter Erinnerung behalten und gern an zwei lehrreiche Jahre zurückdenken!“ Mit diesen Worten wird Gadou in einer Vereinsaussendung der Bullen zitiert.
Auf seine ersten Einsätze für Dortmund freut er sich bereits: „Ich freue mich riesig, künftig Teil der BVB-Familie zu sein, und kann es kaum erwarten, zum ersten Mal das schwarzgelbe Trikot zu tragen.“
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