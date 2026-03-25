Studie: Frauen mit starken Muskeln leben länger

Unter Berücksichtigung von Alter zu Beginn sowie soziodemografischen, Lebensstil- und klinischen Faktoren (Alter, Gewicht, Blutdruck, Raucherstatus, Alkoholkonsum, Vorerkrankungen usw.), zeigte sich, dass eine höhere Muskelkraft deutlich mit einer geringeren Sterblichkeit verbunden ist – selbst wenn die empfohlenen Ausdaueraktivitäten nicht ganz erfüllt wurden. Demnach, so die Schlussfolgerung der Forscher, kann eine Messung und Förderung der Muskelkraft sinnvoll sein, um gesundes Altern und längeres Leben zu unterstützen.