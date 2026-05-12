Mölzer: „Der Sauhaufen wird weiter existieren“

Im aktuellen Politik-Duell zwischen Andreas Mölzer und Eva Glawischnig wurde unter anderem über die Zukunft des ORF diskutiert, nachdem vor wenigen Tagen einige prominente ehemalige ORF-Stars wie Paul Lendvai und Peter Rabl in einem offenen Brief ihre Besorgnis dazu ausgedrückt haben. Mölzer: „Ich denke, dass dort alles so bleiben wird, wie es ist. Der Sauhaufen wird weiter existieren. Und es wird auch der Parteieinfluss weiter bestehen bleiben.“ Das ganze Interview sehen Sie oben!