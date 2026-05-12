Pkw-Neuzulassungen 2026 deutlich angestiegen

Die Zahl der Pkw-Neuzulassungen in Österreich ist im ersten Quartal 2026 deutlich gestiegen. Insgesamt wurden 77.235 neue Pkw zugelassen – ein Plus von 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Auch die gesamten Kraftfahrzeug-Neuzulassungen legten kräftig zu.
Besonders stark gefragt waren Fahrzeuge mit alternativen Antrieben. Benzin-Hybride verzeichneten den größten Zuwachs, auch reine Elektroautos legten deutlich zu. Im März erreichten E-Autos mit einem Anteil von knapp 25 Prozent an allen neuen Pkw sogar einen neuen Höchstwert. Damit war beinahe jedes vierte neu zugelassene Auto rein elektrisch unterwegs. Rückläufig entwickelten sich hingegen Diesel-Pkw und Diesel-Hybride.
60 Prozent der Pkw haben alternativen Antrieb
Der Trend zu elektrifizierten Fahrzeugen setzte sich damit weiter fort. Insgesamt hatten bereits mehr als 60 Prozent aller neu zugelassenen Pkw einen alternativen Antrieb. Branchenexperten führen die Entwicklung unter anderem auf sinkende Preisunterschiede zwischen Elektroautos und klassischen Verbrennern sowie auf steigende Treibstoffkosten zurück.
Auch Benziner konnten laut Statistik Austria leicht zulegen, blieben jedoch deutlich hinter den Zuwächsen bei Hybrid- und Elektrofahrzeugen zurück. Insgesamt zeigt sich am österreichischen Automarkt weiterhin eine klare Verschiebung hin zu elektrifizierten Antrieben.
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