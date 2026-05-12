Pkw-Neuzulassungen 2026 deutlich angestiegen

60 Prozent der Pkw haben alternativen Antrieb

Der Trend zu elektrifizierten Fahrzeugen setzte sich damit weiter fort. Insgesamt hatten bereits mehr als 60 Prozent aller neu zugelassenen Pkw einen alternativen Antrieb. Branchenexperten führen die Entwicklung unter anderem auf sinkende Preisunterschiede zwischen Elektroautos und klassischen Verbrennern sowie auf steigende Treibstoffkosten zurück.