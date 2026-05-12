eBay lehnt Mega-Übernahme durch GameStop ab

Der Online-Marktplatz eBay lehnt das 55 Milliarden US-Dollar schwere Übernahmeangebot des Videospiele-Händlers GameStop ab. Der Übernahmeplan sei „weder glaubwürdig noch attraktiv“, schrieb eBay-Chairman Paul Pressler in einem Brief an GameStop.
GameStop hatte seinen Vorschlag, sich mit dem fast viermal so großen eBay zusammenzuschließen, in der vergangenen Woche bekannt gegeben. Das Angebot hatte unter Experten die Frage aufgeworfen, wie GameStop sich das überhaupt leisten kann.
Zweifel an der Finanzierung
eBay teilte mit, dass es das Angebot gemeinsam mit seinen Rechts -und Finanzberatern einer gründlichen Prüfung unterzogen habe. In dem Schreiben an GameStop, aus dem die „New York Times“ zitierte, verwies Pressler auf mehrere Bedenken. Unklar sei nicht nur die Finanzierung der Übernahme, sondern auch die Höhe der Schulden, die dem Unternehmen durch die Transaktion entstehen würden.
Pressler hob zudem die verbesserte Geschäftsentwicklung von eBay hervor, da das Unternehmen eine Wende vollzogen habe, um besser mit Giganten wie Amazon konkurrieren zu können. „Wir haben unseren strategischen Fokus geschärft, die Umsetzung gestärkt, unseren Marktplatz und das Verkäufererlebnis verbessert und den Aktionären konsequent Kapital zurückgeführt“, schrieb Pressler.
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