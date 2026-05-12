eBay lehnt Mega-Übernahme durch GameStop ab

Zweifel an der Finanzierung

eBay teilte mit, dass es das Angebot gemeinsam mit seinen Rechts -und Finanzberatern einer gründlichen Prüfung unterzogen habe. In dem Schreiben an GameStop, aus dem die „New York Times“ zitierte, verwies Pressler auf mehrere Bedenken. Unklar sei nicht nur die Finanzierung der Übernahme, sondern auch die Höhe der Schulden, die dem Unternehmen durch die Transaktion entstehen würden.