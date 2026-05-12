Erstes ESC-Halbfinale: Wer ist Ihr Favorit?

Am Dienstag geht der Eurovision Song Contest mit dem Semifinale in die erste Runde. 15 Länder treten um den Einzug ins Finale ein. Doch welcher Act hat dieses Jahr die besten Chancen auf einen Sieg? Welche Favoriten haben die „Krone“-Leser? Stimmen Sie ab!
Die Fans warten bereits gespannt auf die Auftritte der ersten Kandidaten. An diesem Dienstag wird sich entscheiden, welche zehn der 15 Länder um den begehrten Pokal beim Finale am 16. Mai kämpfen dürfen. Deutschland und Italien treten außer Konkurrenz auf und sind bereits fix am Samstag dabei.
1. Moldawien: Satoshi – Viva, Moldova!
2. Schweden: FELICIA – My System
3. Kroatien: LELEK – Andromeda
4. Griechenland: Akylas – Ferto
5. Portugal: Bandidos do Cante – Rosa
6. Georgien: Bzikebi – On Replay
Italien: Sal Da Vinci – Per sempre sì
7. Finnland: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
8. Montenegro: Tamara Živković – Nova Zora
9. Estland: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True
10. Israel: Noam Bettan – Michelle
Deutschland: Sarah Engels – Fire
11. Belgien: ESSYLA – Dancing on the Ice
12. Litauen: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
13. San Marino: SENHIT – Superstar
14. Polen: ALICJA – Pray
15. Serbien: LAVINA – Kraj Mene
Den Buchmachern zufolge stehen vor allem Griechenland und Finnland hoch im Kurs. Aber überschneidet sich diese Meinung mit der unserer „Krone“-Leser? Stimmen Sie für Ihren Favoriten ab!
Im unten stehenden Video sehen Sie einen Zusammenschnitt der Acts aus dem ersten Halbfinale.
Ihre Meinung ist gefragt!
Welcher Act hat dieses Jahr die besten Chancen auf einen Sieg? Für welche Länder wird der ESC Ihrer Meinung nach heute bereits zu Ende gehen? Welcher Kandidat ist Ihr persönlicher Favorit? Sagen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!
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