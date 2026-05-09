Mit der richtigen Technik in die Radsaison starten

Gute Fahrtechnik bedeutet mehr als schnelles Kurbeln. Sie sorgt für Sicherheit, Effizienz und Fahrspaß. Wer richtig bremst, sauber schaltet, Kurven kontrolliert fährt und das Rad sicher beherrscht, spart Kraft und reagiert in kritischen Situationen besser. Auf dem Rennrad hilft das etwa im Pulk, bei Abfahrten oder auf nasser Fahrbahn. Am Mountainbike entscheidet die Technik oft darüber, ob eine Passage flüssig gelingt oder zum Sturzrisiko wird.