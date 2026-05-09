Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trainingstipps

Mit der richtigen Technik in die Radsaison starten

Bewegung & Körperkraft
09.05.2026 16:00
Vor allem Einsteiger sollten das Beherrschen des Fahrrads in jeder Situation und die richtigen ...
Vor allem Einsteiger sollten das Beherrschen des Fahrrads in jeder Situation und die richtigen Bewegungsmuster üben.(Bild: U. J. Alexander - stock.adobe.com)
Porträt von Regina Modl
Von Regina Modl

Ein gutes Fahrtechniktraining ist der Schlüssel für einen sicheren und entspannten Start in die Radsaison. Ob Rennrad oder Mountainbike: Wer Bremsen, Kurvenfahren und Balance beherrscht, spart Kraft, reagiert souveräner und steigert den Fahrspaß deutlich.

0 Kommentare

Ein gezieltes Techniktraining lohnt sich gerade vor Saisonbeginn besonders – aber nicht nur – für Einsteiger. Philipp Jelinek, mehrfacher Triathlon-Teilnehmer und begeisterter Radfahrer, erklärt, wie Rennradfahrer oder Mountainbiker davon profitieren können:

Gute Fahrtechnik bedeutet mehr als schnelles Kurbeln. Sie sorgt für Sicherheit, Effizienz und Fahrspaß. Wer richtig bremst, sauber schaltet, Kurven kontrolliert fährt und das Rad sicher beherrscht, spart Kraft und reagiert in kritischen Situationen besser. Auf dem Rennrad hilft das etwa im Pulk, bei Abfahrten oder auf nasser Fahrbahn. Am Mountainbike entscheidet die Technik oft darüber, ob eine Passage flüssig gelingt oder zum Sturzrisiko wird.

Zitat Icon

Gute Fahrtechnik bedeutet mehr als schnelles Kurbeln. Sie sorgt für Sicherheit, Effizienz und Fahrspaß.

Philipp Jelinek, Fitness-Experte

Bild: Eva Manhart

Die „Basics“ sollte jeder beherrschen
Für Anfänger ist Techniktraining nahezu Pflicht. Wer früh die richtigen Bewegungsmuster lernt, vermeidet Unsicherheiten und schlechte Gewohnheiten. Viele Probleme, wie verkrampfte Haltung, hektisches Bremsen oder falsche Gewichtsverlagerung, entstehen nicht durch mangelnde Fitness, sondern fehlende Routine.

Besonders sinnvoll sind einfache Basisübungen:

  • kontrolliertes Bremsen mit Vorder- und Hinterrad
  • langsames Fahren im Gleichgewicht
  • enge Kreise und Achter zum Kurventraining
  • sowie sicheres Anfahren und Absteigen.

Mountainbiker profitieren zusätzlich vom Üben der Grundposition, dem Überrollen kleiner Hindernisse sowie einer sauberen Gewichtsverlagerung beim Bergabfahren. Rennradfahrer sollten Blickführung, Spurhalten und einhändiges Fahren – etwa zum Trinken oder Signalisieren – trainieren.

Wichtig dabei: erst langsam, dann schneller. Ein leerer Parkplatz, eine ruhige Nebenstraße oder ein Übungsplatz reichen oft schon aus. Wer zusätzlich einen Kurs besucht, bekommt wertvolle Korrekturen und Tipps vom Profi.

Lesen Sie auch:
Rennradfahren wird immer beliebter. Vor dem Fahrradkauf gut beraten lassen.
Bei Frauen beliebt
Rennradfahren: So finde ich das passende Rad
18.04.2026
Technik verbessern
Schluss mit Fehltritten – so laufen Sie richtig!
16.03.2026
Tipps für den Kauf
Wie finde ich den optimalen Laufschuh für mich?
06.04.2026

Das Fazit ist klar: Nicht nur die Beine machen schnell, sondern auch der Kopf und die Technik. Wer vor dem Saisonstart einige Einheiten investiert, fährt sicherer, entspannter und mit deutlich mehr Freude los.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bewegung & Körperkraft
09.05.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Job und Care-Arbeit
Warum Frauen gesundheitlich oft am Limit sind
Arzt klärt auf
Allergie durch Milben: Das können Betroffene tun
Schluss mit Sodbrennen
Was hilft wirklich bei Reflux? Experte klärt auf
Nach Transplantation
Mit neuer Lunge auf den höchsten Gipfel Amerikas!
Unsichtbare Gefahr
Hauptschlagader-Riss erkennen und richtig handeln
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Traumpaar hat sich überraschend getrennt
301.787 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach vielen großen Erfolgen geht dieses Ski-Traumpaar nun getrennte Wege.
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
240.619 mal gelesen
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Adabei Österreich
„Geschäft mit der Liebe“-Star Thomas Maurer tot
107.386 mal gelesen
Thomas Maurer wurde durch die TV-Serie „Das Geschäft mit der Liebe“ bekannt.
Außenpolitik
Selenskyj „gestattet“ Militärparade: „Dummer Witz“
819 mal kommentiert
Kremlchef Wladimir Putin nimmt aus Angst vor ukrainischen Drohnenangriffen die Parade diesmal ...
Salzburg
„Das war der schlimmste Tag meines Lebens!“
554 mal kommentiert
Der Gnigler Mordangeklagte brach in Tränen aus.
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
496 mal kommentiert
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Mehr Bewegung & Körperkraft
Trainingstipps
Mit der richtigen Technik in die Radsaison starten
Krone Plus Logo
Extreme Körperbilder
Wie Social Media Jugendliche zum Muskelwahn drängt
Lindert Beschwerden
Hanteln statt Hormone: Krafttraining im „Wechsel“
Verletzungen drohen
„Actionsport“: Wenn der Ehrgeiz zum Risiko wird
Für Muskeln und Gehirn
Boxen im Aufwind: Es ist mehr als nur „draufhauen“

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf