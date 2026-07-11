Viel Sonne: Sommer zeigt sein schönstes Gesicht

Temperaturen steigen wieder auf bis zu 33 Grad

Dazu kommt die große Hitze: Bereits in den Morgenstunden liegen die Temperaturen zwischen angenehmen 9 und 19 Grad, am Nachmittag klettern sie auf 26 bis 33 Grad. Damit wird es vielerorts hochsommerlich heiß. Wo Hitzewarnungen gelten, raten Experten dazu, ausreichend zu trinken, körperliche Anstrengungen möglichst in die kühleren Morgen- oder Abendstunden zu verlegen und die intensive Mittagssonne zu meiden.