Viel Sonne: Sommer zeigt sein schönstes Gesicht

Der Sommer meint es derzeit gut mit Österreich. Wer heute die Sonnenbrille einpackt und die Stunden im Freien genießen möchte, darf sich freuen: Von früh bis spät lacht in weiten Teilen des Landes die Sonne vom Himmel und sorgt für Urlaubsstimmung. Doch ganz ohne kleine Wetterkapriolen bleibt der Tag nicht ...
Ganz ungetrübt bleibt der Sommertag laut GeoSphere Austria aber nicht. Im Laufe des Tages bilden sich die typischen Quellwolken. Während sie in den meisten Regionen harmlos bleiben, können sie vor allem im Süden kräftig anwachsen. Dort sind vereinzelt lokale Gewitter nicht ausgeschlossen.
Wer Wanderungen oder längere Aktivitäten im Freien plant, sollte die Wetterentwicklung daher aufmerksam verfolgen.
Temperaturen steigen wieder auf bis zu 33 Grad
Dazu kommt die große Hitze: Bereits in den Morgenstunden liegen die Temperaturen zwischen angenehmen 9 und 19 Grad, am Nachmittag klettern sie auf 26 bis 33 Grad. Damit wird es vielerorts hochsommerlich heiß. Wo Hitzewarnungen gelten, raten Experten dazu, ausreichend zu trinken, körperliche Anstrengungen möglichst in die kühleren Morgen- oder Abendstunden zu verlegen und die intensive Mittagssonne zu meiden.
Der Wind weht meist nur schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen und bringt kaum Abkühlung.
Auch am Sonntag Hitze und Badewetter
Wer befürchtet, das Traumwetter sei schon wieder vorbei, kann aufatmen. Auch am Sonntag zeigt sich der Sommer von seiner freundlichen Seite. Die Sonne gibt erneut den Ton an und sorgt in den meisten Regionen für bestes Ausflugs- und Badewetter.
Vor allem in der Osthälfte ziehen zeitweise einige Wolkenfelder durch, Regen bleibt aber die Ausnahme. Lediglich im südlichen Bergland sind einzelne Schauer nicht völlig ausgeschlossen. Der Wind frischt allerdings auf und weht besonders im Bergland sowie am Alpenostrand lebhaft aus nördlichen Richtungen, was dort für eine spürbare Erfrischung sorgen kann.
Wochenende ganz im Zeichen des Sommers
Die Frühtemperaturen liegen zwischen 11 und 19 Grad, tagsüber werden erneut hochsommerliche 25 bis 32 Grad erreicht. Damit bleibt das Wochenende ganz im Zeichen des Sommers – auch wenn Hitze und vereinzelte Gewitter mancherorts etwas Vorsicht erfordern.
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