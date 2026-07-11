Könnte Donald Trump nicht alles für uns regeln?

Haben Sie die Unsicherheiten dieser Welt nicht auch satt? Zum Beispiel: Da spielt man ein Fußballspiel und weiß zuvor nicht, wie es ausgehen wird. Sowas erzeugt Stress, und wir alle wissen, dass die Stressresistenz unserer Bevölkerung abnimmt. Nun hat Donald Trump einen ersten zögerlichen Schritt in die richtige Richtung gemacht, indem er „seinem“ FIFA-Präsidenten zu verstehen gab, dass die Fußballregeln für die USA zu streng ausgelegt wurden.