Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sparpläne bei Konzern

Heimische Autozulieferer zittern um VW-Geschäft

Wirtschaft
11.07.2026 05:00
Volkswagen hat einen strikten Sparkurs eingeschlagen.
Volkswagen hat einen strikten Sparkurs eingeschlagen.(Bild: AP/Michael Sohn)
Porträt von Gerald Hofbauer
Von Gerald Hofbauer

Nach den jüngsten Plänen des Volkswagenkonzerns, weiter an der Kostenschraube zu drehen, zittern die heimischen Automobilzulieferer um Aufträge. Am Donnerstag hat der Automobilriese angekündigt, bis zu 50 Prozent der Modelle zu streichen und auch die Ausstattungsvarianten deutlich zu reduzieren.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die deutsche Automobilbranche steckt in der Krise. Allen voran sucht der Volkswagenkonzern (VW, Audi, Seat, usw.) nach einer zukunftsfähigen Lösung. Bei der Aufsichtsratssitzung am Donnerstag stellte Konzernchef Oliver Blume dann einen „Zukunftsplan“ vor. Dabei soll beispielsweise die Modellpalette schrittweise auf bis zu 50 Prozent und Ausstattungsoptionen sogar bis zu 75 Prozent reduziert werden. Völlig offen ist hingegen, wie es mit der Zahl der Mitarbeiter weitergeht. Zuletzt hieß es, dass bis zu 100.000 Jobs auf der Kippe stehen und vier Werke in Deutschland geschlossen werden sollen.

Deutschland wichtigster Markt für unsere Autozulieferer
Für die heimischen Zulieferer sind die Nachrichten aus dem Nachbarland jedenfalls keine guten. Der deutsche Markt ist für unsere rund 900 Automobilzulieferer der wichtigste Absatzmarkt. Wie sich der jetzige Sparplan auf Österreichs Betriebe konkret auswirken wird, ist noch unklar. Die Frage ist nämlich, wie es mit den Produktionskapazitäten und den Werken weitergeht. „Für uns ist weniger die Frage, welche Autos produziert werden, sondern viel mehr die Frage der tatsächlich gefertigten Fahrzeuge von Bedeutung“, betont Clemens Zinkl von der ARGE Automotive-Zulieferindustrie. Hier sei sehr viel weiter im Unklaren.

Zitat Icon

Die Frage ist nicht, welche Autos gebaut werden, sondern wie viele Fahrzeuge vom Band rollen.

Clemens Zinkl, ARGE Automotive-Zulieferindustrie

Bild: Martin Dworschak

VW-Chef Blume hat diesbezüglich angekündigt, künftig nur mehr neun Millionen Fahrzeuge (nach 10 Millionen im Vorjahr) bauen zu wollen. Vor der Corona-Pandemie waren es noch 12 Millionen Stück. Zieht man den Plan durch, dann trifft dies natürlich auch unsere Betriebe. Jedenfalls droht ein weiterer Jobabbau. Zählte die Branche vor einigen Jahren noch rund 82.000 Mitarbeiter, gingen zuletzt gut 5000 Stellen durch Abbau oder Pleiten verloren. Ob dies reicht oder es weiter hinuntergeht, könnte Zinkl nicht sagen. Die aktuellen Beschäftigungszahlen werden gerade erhoben und liegen daher noch nicht vor.

Gretchenfrage, wo künftig produziert wird
Neben den Produktionszahlen ist auch die Frage, wo Volkswagen künftig die Fahrzeuge bauen wird, von essenzieller Bedeutung für unsere Zulieferer. Werden die vier auf der Kippe stehenden deutschen VW-Werke beispielsweise nach Asien verlagert, werde es „schwierig werden“, meint der Automobil-Experte. An Standorten, wo Österreich konkurrenzfähig ist, sei dies anders.

„Nichts mehr herauszuholen“
Bei den heimischen Zulieferern sei jedenfalls nichts mehr zu holen, betont der Experte. Sie haben ihre Hausaufgaben erledigt, wodurch zumindest der Branchenumsatz bei knapp 28 Milliarden Euro gehalten werden konnte. Die Gewinnspannen sind jedoch dahingeschmolzen bzw. sogar ins Minus gerutscht, wie auch einige Insolvenzen zeigen. „Alles wird teurer und es bleibt nix mehr übrig“, so Zinkl.

Fehlende Planungssicherheit
Generell kritisiert der Branchenexperte, dass es an einer europaweiten Strategie fehlt. Man müsse endlich die Frage beantworten, welche Autos wir in Europa herstellen. „Planbarkeit wäre enorm wichtig“, betont Zinkl.

Lesen Sie auch:
Der Standort in Lebring wird Ende 2027 geschlossen.
Schock für Lebring
Autozulieferer schließt Standort: 300 Jobs weg!
16.04.2026
Abstimmung gescheitert
VW-Chaos nach Sparhammer: Jetzt sprechen die Chefs
10.07.2026
So viele Jobs wackeln
VW plant Schließung von vier Werken bis 2034
09.07.2026

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer fordert jedenfalls Nachbesserungen beim Automobilpakt der EU: „Echte Technologieoffenheit, die Zulassung erneuerbarer Kraftstoffe und einen wirksamen Schutz der europäischen Industrie vor Dumpingpreisen, staatlichen Subventionen und unfairen Wettbewerbsverzerrungen aus China.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
11.07.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Musiker vs. Zeitung
Betroffene über Wecker-Urteil: „Ein böser Traum“
Viktor Erdesz lud im Jahr 2020 mit einem Foto der Wehrmacht zu einem Event der schlagenden ...
Aussteiger packt aus
Parteiaustritte nach Rechtsruck in FPÖ-Jugend
Der Ganzkörperbadeanzug sorgt immer wieder für Diskussionen.
Krone Plus Logo
Burkini-Urteil
Warum auch zu wenig Stoff zu Klagen führen kann
Einen Tag nach dem Amokalarm in Bayern sind weitere Details zu dem Verdächtigen bekannt ...
Amokalarm in Bayern
„Echte Helden“: Schüler retteten verletzte Opfer
krone.tv fragt nach
Pflege-Frust? „Asylwerber sollen mitarbeiten!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Aufgespritzte Lippen: Beliebte Lehrerin musste weg
114.891 mal gelesen
Ein letztes Mal noch Lachen vor der Berufsschule: Melanie Stanojevic wollte unbedingt bleiben.
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
105.409 mal gelesen
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
Ski Alpin
Ski-Familie trauert! Ex-Ski-Ass (41) gestorben
92.220 mal gelesen
Trauer um Ex-Ski-Ass TJ Lanning.
Innenpolitik
Paketsteuer deutlich teurer als kommuniziert
1857 mal kommentiert
Onlineeinkäufe werden teurer – durch die Umsatzsteuer sogar noch teurer als bekannt.
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
1119 mal kommentiert
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
Wirtschaft
Preis-Schock droht: Weltmarkt fehlt Putins Diesel
1001 mal kommentiert
Die Russen haben wegen der Sprit-Krise im Land ein Exportverbot für Diesel verhängt. Das könnte ...
Mehr Wirtschaft
Sparpläne bei Konzern
Heimische Autozulieferer zittern um VW-Geschäft
Krone Plus Logo
Projekt in Kronstorf
Googles Milliarden-Invest beflügelt das ganze Land
Stadt-Land-Gefälle
Preisvergleich: Durstlöscher oft ein teurer Spaß
Krone Plus Logo
Neue Technologie
In diesem Linzer Betrieb wird Autoschrott zu Gold
„Ziemlich schlimm“
Preis-Schock droht: Weltmarkt fehlt Putins Diesel
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf