Heimische Autozulieferer zittern um VW-Geschäft

Deutschland wichtigster Markt für unsere Autozulieferer

Für die heimischen Zulieferer sind die Nachrichten aus dem Nachbarland jedenfalls keine guten. Der deutsche Markt ist für unsere rund 900 Automobilzulieferer der wichtigste Absatzmarkt. Wie sich der jetzige Sparplan auf Österreichs Betriebe konkret auswirken wird, ist noch unklar. Die Frage ist nämlich, wie es mit den Produktionskapazitäten und den Werken weitergeht. „Für uns ist weniger die Frage, welche Autos produziert werden, sondern viel mehr die Frage der tatsächlich gefertigten Fahrzeuge von Bedeutung“, betont Clemens Zinkl von der ARGE Automotive-Zulieferindustrie. Hier sei sehr viel weiter im Unklaren.