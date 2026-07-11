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Trauriger Rekord: Jugendbande brach 68 Autos auf

Gericht
11.07.2026 06:00
Die Bande schlug unzählige Autoscheiben ein (Symbolbild). In einer Nacht sogar über 20 Stück.
Die Bande schlug unzählige Autoscheiben ein (Symbolbild). In einer Nacht sogar über 20 Stück.(Bild: Karl Schöndorfer)
Porträt von Sophie Pratschner
Von Sophie Pratschner

Die fünf Burschen trieben in ganz Wien ihr Unwesen. In nur wenigen Nächten nahm die syrische Jugendbande Dutzende Autos ins Visier; die Beute fiel mager aus. Vor Gericht will sich besonders der vorbestrafte 14-Jährige an nichts mehr erinnern. Drei Angeklagte kommen milde davon.

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„Sie waren drei Tage auf freiem Fuß, bis wieder etwas passiert ist“, konfrontiert Frau Rat den 14-jährigen Zweitangeklagten im Wiener Landesgericht. Denn erst vor einigen Wochen saß der Bursche vor ihr. Und auch da ging es um Einbruchsdiebstähle. Er fasste vier Monate auf Bewährung aus; sogar in Untersuchungshaft saß er.

Zig Autofenster eingeschlagen
Eine Lehre dürfte ihm das nicht gewesen sein: Mit weiteren vier Jugendlichen dürfte der Syrer einen verstörenden Rekord aufgestellt haben. Sie brachen in verschiedenen Konstellationen sage und schreibe 68 Autos auf und stiegen in Geschäfte ein – teilweise blieb es zum Glück beim Versuch.

101 Anklagefakten gegen syrische Jugendbande
Insgesamt geht es um 101 Fakten, die den 14- bis 16-Jährigen vorgeworfen werden. Und das in einem Zeitraum von nur wenigen Tagen. An den sich zumindest der Erst- und der Zweitangeklagte großteils nicht mehr erinnern wollen. Geduldig hält ihnen die Richterin jedes aufgebrochene Auto vor. Die gelangweilte Antwort: „Ich weiß nicht.“

Bei der Polizei war der Bursche noch gesprächsbereiter: „Wir haben bei den Autos die Seitenscheiben eingeschlagen und sie durchsucht.“ Weil es nun Zeugen braucht, wird das Verfahren gegen die zwei Haupttäter vertagt.

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Drei weitere Syrer gestehen die wenigen Fakten, die ihnen vorgeworfen werden. Einer der Verteidiger bringt auf den Punkt: „Das waren jugendliche Blödheiten, die mein Mandant mit den anderen Angeklagten begangen hat.“ Zwei der Bande werden zu drei Monaten bedingter Haft verurteilt. Ein weiterer 14-Jähriger kassiert eine Verurteilung ohne Strafe. Nicht rechtskräftig.

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