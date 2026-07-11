Trauriger Rekord: Jugendbande brach 68 Autos auf

101 Anklagefakten gegen syrische Jugendbande

Insgesamt geht es um 101 Fakten, die den 14- bis 16-Jährigen vorgeworfen werden. Und das in einem Zeitraum von nur wenigen Tagen. An den sich zumindest der Erst- und der Zweitangeklagte großteils nicht mehr erinnern wollen. Geduldig hält ihnen die Richterin jedes aufgebrochene Auto vor. Die gelangweilte Antwort: „Ich weiß nicht.“