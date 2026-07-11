„Fische führen einen Überlebenskampf in der Mur“

Niedrige Wasserstände begünstigen Erwärmung

Infolge der steigenden Temperatur suchen die Fische aktiv nach Stellen, an denen das Wasser noch kühler ist, etwa Zuflüsse von Grundwasser oder Quellen. „Man kann beobachten, wie die Tiere bei diesen Zuflüssen stehen und nicht davonschwimmen, einfach nur, weil das Wasser kühler ist“, erzählt Keppel. Hinzu kommt der niedrige Wasserstand der Mur, der die Erwärmung zusätzlich begünstigt. Sein dringender Appell an alle Angler: „Die Fische bei dieser Hitze bitte nicht zusätzlich durch ein Hobby noch mehr stressen!“