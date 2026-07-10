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Spanien im Halbfinale

Joker Merino: „Langsam gewöhne ich mich daran“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
10.07.2026 23:23
Mikel Merino zog mit den Spaniern ins WM-Halbfinale ein.
Mikel Merino zog mit den Spaniern ins WM-Halbfinale ein.(Bild: AP/Mark J. Terrill)
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Von Salzburg-Krone

Er ist der Mann für die ganz wichtigen Tore bei Spanien: Mikel Merino! Der 30-Jährige schoss die Iberer gegen Belgien zum Sieg und beförderte den Europameister ins WM-Halbfinale. Scherzhaft meinte er: „Schön langsam gewöhne ich mich daran.“

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Er hat es schon wieder getan!

Mikel Merino wurde erneut zu Spaniens Matchwinner und beförderte sein Team in die Vorschlussrunde der Fußball-WM 2026. Der Routinier traf gegen Belgien per Abstauber in der 88. Spielminute zum 2:1 – das reichte für den Aufstieg.

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Alles begann mit dem EURO-Aus der Deutschen
„Ich bin überglücklich!“, strahlte der 30-Jährige nach der Partie. Für Merino war es der dritte Treffer bei einem Großereignis – und zum dritten Mal gelang ihm das Siegtor.

Die Premiere fand vor zwei Jahren bei der EURO in Deutschland statt. Im Viertelfinale wurde er in der Schlussphase der regulären Spielzeit eingewechselt und schockte den Gastgeber durch seinen Treffer zum 2:1-Sieg nach Verlängerung.

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Merino kickte Ronaldo und Portugal raus
Vor wenigen Tagen beendete Merino die WM-Karriere von Superstar Cristiano Ronaldo. Der Mittelfeldspieler wurde in der 85. Minute eingewechselt und kickte Portugal mit seinem Tor zum 1:0 in der 91. Minute raus.

Nun zeichnete er also für den K. o. der Belgier verantwortlich. Und das nur zwei Minuten, nachdem er für Dani Olmo in die Partie kam. „Langsam gewöhne ich mich dran. Ich bin wieder reingekommen und habe wieder den entscheidenden Treffer erzielt“, konnte er es kaum glauben.

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Zufrieden gibt sich der Europameister von 2024 aber nicht. „Es fehlen noch zwei Spiele, dann können wir unseren Traum hoffentlich wahr werden lassen.“ Die Unterstützung aus der Heimat ist Merino und Co. sicher. „Wir wissen, dass das ganze Land hinter uns steht“, freut sich der Super-Joker.

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