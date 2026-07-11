„Umkleidekabinen werden als Toiletten missbraucht“

„Solche Zustände sind einer Landeshauptstadt unwürdig.“ Mit diesen Worten schlägt VP-Stadtvize Martin Hajart Alarm. Doch was sich rund um den Volksgarten und die südliche Landstraße tatsächlich abspielt, klingt selbst für erfahrene Geschäftsleute kaum vorstellbar. Die wohl drastischsten Schilderungen kommen ausgerechnet von einem Unternehmen, das noch vor einem Jahr große Hoffnungen in seinen neuen Standort gesetzt hatte.