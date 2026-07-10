Auf dem Weg in die Ferien braucht man viel Geduld

Endlich Ferien! Für Zehntausende steirische Schüler beginnt die wohl schönste Zeit im Jahr. Viele von ihnen brechen schon am Wochenende mit ihren Familien in den Urlaub auf – ans Meer nach Italien, Slowenien oder Kroatien oder auch in die herrliche steirische Bergwelt. Am Weg zum Ziel könnte jedenfalls Geduld gefragt sein, egal, ob der Urlaub schon jetzt oder erst später in den Sommerferien im Kalender steht.