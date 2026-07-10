Auf dem Weg in die Ferien braucht man viel Geduld

Ab in den Süden! Viele Steirer treten dieser Tage ihren wohlverdienten Urlaub an. Am Weg zur Entspannung könnte aber ein gutes Nervenkostüm gefragt sein, es gibt nämlich einige Staufallen.
Endlich Ferien! Für Zehntausende steirische Schüler beginnt die wohl schönste Zeit im Jahr. Viele von ihnen brechen schon am Wochenende mit ihren Familien in den Urlaub auf – ans Meer nach Italien, Slowenien oder Kroatien oder auch in die herrliche steirische Bergwelt. Am Weg zum Ziel könnte jedenfalls Geduld gefragt sein, egal, ob der Urlaub schon jetzt oder erst später in den Sommerferien im Kalender steht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.