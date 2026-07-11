Mit der „Krone“ zum Austria Triathlon Podersdorf

Es gibt Triathlonrennen. Und es gibt Podersdorf, wo heuer 2800 Athleten erwartet werden. Gewinne jetzt deinen Startplatz beim Austria Triathlon Podersdorf 2026.
Seit fast vier Jahrzehnten zieht der Austria Triathlon Podersdorf Sportbegeisterte aus ganz Europa an den Neusiedler See. Vom 4. bis 6. September 2026 geht Österreichs traditionsreichster Triathlon bereits in seine 39. Auflage – und schreibt dabei ein neues Kapitel seiner Erfolgsgeschichte: Mit rund 2800 Damen und Herren wird heuer das größte Starterfeld aller Zeiten erwartet.
Emotionales Wochenende
Wenn Anfang September der Startschuss fällt, verwandelt sich Podersdorf in eine der größten Sportbühnen Österreichs. Tausende Athleten, Familien, Fans und Zuschauer sorgen für eine einzigartige Atmosphäre zwischen Neusiedler See, Radstrecke und Zielbereich. Auf dem Programm stehen Bewerbe für jede Leistungsstufe – von der Sprint- über die Olympische Distanz bis hin zur Mittel- und Langdistanz.
Ein besonderes sportliches Highlight sind die Österreichischen Staatsmeisterschaften über die Mitteldistanz, bei denen sich die besten Triathleten des Landes messen werden. Der perfekte Einstieg in den Triathlon.
Mit der „Krone“ gibt es die Chance, selbst Teil dieses außergewöhnlichen Wochenendes zu werden. Wir verlosen Startplätze für die Sprintdistanz – ideal für Einsteiger, ambitionierte Hobbysportler oder alle, die sich den Traum vom ersten Triathlon erfüllen möchten. Info und Anmeldung: www.austria-triathlon.at
Mit der „Krone“ können Sie gewinnen:
Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 19. Juli 2026, 9 Uhr.