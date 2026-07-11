Mit der „Krone“ zum Austria Triathlon Podersdorf

Seit fast vier Jahrzehnten zieht der Austria Triathlon Podersdorf Sportbegeisterte aus ganz Europa an den Neusiedler See. Vom 4. bis 6. September 2026 geht Österreichs traditionsreichster Triathlon bereits in seine 39. Auflage – und schreibt dabei ein neues Kapitel seiner Erfolgsgeschichte: Mit rund 2800 Damen und Herren wird heuer das größte Starterfeld aller Zeiten erwartet.