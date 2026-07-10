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Neuer Job für Ex-Salzburg-Coach Thomas Letsch

Sport
10.07.2026 23:54
Thomas Letsch
Thomas Letsch(Bild: GEPA)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Ab nach Saudi-Arabien! Thomas Letsch, der im Februar bei Fußball-Bundesligist FC Red Bull Salzburg von seinen Traineraufgaben entbunden wurde, heuert auf der arabischen Halbinsel an. Damit reiht er sich in eine wachsene Liste an ehemaligen Bullen-Betreuern ein.

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„Thomas is Löwe“, lautet der Titel eines X-Posts des englischsprachigen Accounts von Al-Shabab.

Thomas Letsch soll den Klub aus der Saudi Pro League in der kommenden Saison – sie startet am 13. August und dauert bis 29. Mai 2027 – zu neuen Höhen führen.

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Letsch mit katastrophalem Punkteschnitt in Salzburg
Der 57-jährige Deutsche war zuletzt vereinslos, nachdem ihn der FC Red Bull Salzburg im Laufe der Frühjahrssaison vor die Tür gesetzt hatte. Letsch war von Jänner 2025 bis Februar 2026 Coach der Bullen, verzeichnete in 56 Pflichtspielen aber einen mageren Punkteschnitt von 1,55.

In Saudi-Arabien trifft er auf mehrere ehemalige Salzburg-Betreuer. Matthias Jaissle sowie seine beiden Assistenten Florens Koch und Alexander Hauser sind bei Al-Hilal tätig. Jens Wissing, in Salzburg Kurzzeit-Co unter Letsch, heuerte bei Al-Ittihad an.

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