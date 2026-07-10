Neuer Job für Ex-Salzburg-Coach Thomas Letsch

Letsch mit katastrophalem Punkteschnitt in Salzburg

Der 57-jährige Deutsche war zuletzt vereinslos, nachdem ihn der FC Red Bull Salzburg im Laufe der Frühjahrssaison vor die Tür gesetzt hatte. Letsch war von Jänner 2025 bis Februar 2026 Coach der Bullen, verzeichnete in 56 Pflichtspielen aber einen mageren Punkteschnitt von 1,55.