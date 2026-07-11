Neos-Gründer hält Parteien plötzlich Spiegel vor

Doch nur selten bekommt man den Eindruck, dass sie das auch wirklich tun. Beziehungsweise auch wirklich tun dürfen, denn die Klubdisziplin, also ein Rede- und vor allem Abstimmungsverhalten, das vom eigenen Parlamentsklub vorgegeben wird, schlägt in aller Regel das freie Mandat. Weil nur höchst selten ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete davon ausscheren, findet so ein Verhalten im Falle des Falles umso größeres Aufsehen. Noch größeres Aufsehen, wenn die Wortmeldung eines Nationalratsabgeordneten einer Regierungspartei einen Finger auf einen besonders wunden Punkt der Koalition legt. Und genau das ist gestern passiert.