Kosten für stilles Örtchen werden Fall für Gericht

Nach der geplatzten Schlichtung im Klo-Streit hat sich die Stadt erstmals offiziell zur drohenden Klage von Melanie G. geäußert. In der schriftlichen Stellungnahme geht es um konkrete Zahlen, ein altes Urteil – und eine Begründung, die diesmal auffällig fehlt. Was steckt genau dahinter?