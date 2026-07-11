Kosten für stilles Örtchen werden Fall für Gericht

Nach der geplatzten Schlichtung im Klo-Streit hat sich die Stadt erstmals offiziell zur drohenden Klage von Melanie G. geäußert. In der schriftlichen Stellungnahme geht es um konkrete Zahlen, ein altes Urteil – und eine Begründung, die diesmal auffällig fehlt. Was steckt genau dahinter?
Melanie G. musste im Stadtpark 50 Cent fürs Klo zahlen, ihr männlicher Begleiter ging gratis pinkeln – jetzt bereitet sie eine Diskriminierungsklage gegen die Stadt vor. Ob sich die Stadt davon einschüchtern lässt oder gar nachgeben wird?
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