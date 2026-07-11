Bauer darf nicht mehr liefern: „Milch entsorgt“

Ein Landwirt aus Kärnten hat mit Existenzängsten zu kämpfen. Ihm wurde ein Lieferstopp der Milch an Molkereien aufgebrummt. Der Grund: Seine Milchkühe sind das ganze Jahr über an der Kette angebunden, was in Österreich längst verboten ist.
14 Milchkühe leben bei Landwirt Otto Hipp im Stall in Ferndorf oberhalb des Millstätter Sees. Am Eingang des Gebäudes sind etliche Auszeichnungen angebracht. „Meine Milch hat die beste Qualität“, erzählt der leidenschaftliche Bauer, dessen Kühe bis zu 400 Liter Milch pro Tag geben. Die Rohmilch wird von der Molkerei Kärntner Milch abgeholt.
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