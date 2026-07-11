Anbieter gewechselt: Plötzlich war der Strom weg

Wie kann es denn so weit kommen? Da wechselt ein – noch dazu beruflich im Bereich Elektrotechnik – selbstständiger Weinviertler seinen Stromlieferantenvertrag. Mit Formularen und Bezahlung war alles in Ordnung. Als der viel beschäftigte Techniker bemerkte, dass ihm in seiner Abwesenheit einfach der Strom abgedreht worden ist, waren schon 30 Stunden vergangen. Wir gingen der Ursache auf den Grund.