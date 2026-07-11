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Gesetzlich „unmöglich“

Anbieter gewechselt: Plötzlich war der Strom weg

Niederösterreich
11.07.2026 06:00
Verträge alle richtig, alles bezahlt: Trotzdem war im Hause Kraft erst nach 30 Stunden nach ...
Verträge alle richtig, alles bezahlt: Trotzdem war im Hause Kraft erst nach 30 Stunden nach einem „Cut“ wieder Strom: Der Geschädigte ist sichtlich verärgert.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com, zVg)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Wie kann es denn so weit kommen? Da wechselt ein – noch dazu beruflich im Bereich Elektrotechnik – selbstständiger Weinviertler seinen Stromlieferantenvertrag. Mit Formularen und Bezahlung war alles in Ordnung. Als der viel beschäftigte Techniker bemerkte, dass ihm in seiner Abwesenheit einfach der Strom abgedreht worden ist, waren schon 30 Stunden vergangen. Wir gingen der Ursache auf den Grund.

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Allein laut der Gesetzeslage ist es gar nicht möglich, dass man einem Abnehmer einfach den Strom abdreht: Erst im Juni haben sich Österreichs Elektrizitätslieferanten laut geeinigt, dass – egal aus welcher Ursache, auch Zahlungsverzug zählt dazu – ein bestimmtes Unternehmen automatisch und sofort die Stromlieferung übernimmt. Und zwar so lange, bis der Grund aus der Welt geschafft ist.

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