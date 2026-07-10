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Projekt in Kronstorf

Googles Milliarden-Invest beflügelt das ganze Land

Oberösterreich
10.07.2026 20:00
Das neue Projekt wird zweieinhalb Mal so groß wie jener Teil, der jetzt schon in Bau ist.
Das neue Projekt wird zweieinhalb Mal so groß wie jener Teil, der jetzt schon in Bau ist.(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR)
Porträt von Robert Loy
Von Robert Loy

Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) bestätigt gegenüber der „Krone“, dass noch nie so viel Geld in Oberösterreich investiert wurde. Die SPÖ fragt hingegen, woher die Energie für den Standort des US-Giganten Google kommen soll.

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Es war das alles bestimmende Thema – auch am Tag nach Bekanntwerden der größten Investition in der Geschichte des Landes Oberösterreich. Wie berichtet, errichtet der US-Gigant Google in Kronstorf nördlich von Linz und an der Grenze zu Niederösterreich nicht nur ein Data-Center, sondern gleich einen ganzen Campus. Die Unterlagen dafür wurden in den vergangenen Tagen bei der Gemeinde Kronstorf und der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land eingereicht, bestätigte Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) Recherchen der „OÖ-Krone“.

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