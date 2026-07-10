Googles Milliarden-Invest beflügelt das ganze Land

Es war das alles bestimmende Thema – auch am Tag nach Bekanntwerden der größten Investition in der Geschichte des Landes Oberösterreich. Wie berichtet, errichtet der US-Gigant Google in Kronstorf nördlich von Linz und an der Grenze zu Niederösterreich nicht nur ein Data-Center, sondern gleich einen ganzen Campus. Die Unterlagen dafür wurden in den vergangenen Tagen bei der Gemeinde Kronstorf und der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land eingereicht, bestätigte Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) Recherchen der „OÖ-Krone“.