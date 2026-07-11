Gemäßigte für Le Pen?

Es kann noch viel passieren bis zu den Präsidentschaftswahlen in Frankreich im April 2027. Niemand kann sagen, wer aller kandidiert und welche beiden Kandidaten es in die Stichwahl schaffen. Marine Le Pen, die Rechtsaußenpolitikerin des Rassemblement National, der Nationalen Sammelbewegung, könnte jedenfalls dabei sein. Zweimal hat sie das in der Vergangenheit bereits geschafft. Nach einer Verurteilung in einem Korruptionsprozess wird sie diesmal im Wahlkampf möglicherweise durch eine Fußfessel behindert – ganz sicher ist das noch nicht.