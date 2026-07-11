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„Krone“-Kommentar

Gemäßigte für Le Pen?

Kolumnen
11.07.2026 05:00
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Christian Hauenstein
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Christian Hauenstein(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal, stock.adobe.com)
Porträt von Christian Hauenstein
Von Christian Hauenstein
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Es kann noch viel passieren bis zu den Präsidentschaftswahlen in Frankreich im April 2027. Niemand kann sagen, wer aller kandidiert und welche beiden Kandidaten es in die Stichwahl schaffen. Marine Le Pen, die Rechtsaußenpolitikerin des Rassemblement National, der Nationalen Sammelbewegung, könnte jedenfalls dabei sein. Zweimal hat sie das in der Vergangenheit bereits geschafft. Nach einer Verurteilung in einem Korruptionsprozess wird sie diesmal im Wahlkampf möglicherweise durch eine Fußfessel behindert – ganz sicher ist das noch nicht.

Falls dem so sein sollte, ist unklar, ob sich das negativ oder (Stichwort Mitleid) sogar positiv für sie auswirken könnte. Antreten werde sie jedenfalls, sagt sie.

Ebenfalls mit Sicherheit antreten wird der linksradikale Jean-Luc Mélenchon mit seiner Partei La France insoumise (Rebellisches Frankreich), der zuletzt durch militanten Antisemitismus und enge Verbindungen zu den in Frankreich vergleichsweise starken radikalen Islamisten aufgefallen ist. Eine unheilige Allianz, die in der extremen Linken nicht nur in Frankreich weitverbreitet ist. Mélenchon hat es bei bisher drei Versuchen noch nie in die Stichwahl geschafft. Aber was ist, wenn es diesmal gelingt, so polarisiert, wie Frankreich ist? Und die Gegnerin Le Pen heißt?

Dann müssten gemäßigte Wähler wohl Le Pen wählen, in der Hoffnung, dass sie an der Aufgabe wächst – wie Italiens postfaschistische Regierungschefin Giorgia Meloni.

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