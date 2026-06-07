Senior stürzt bei Bergtour 80 Meter in die Tiefe

Alpindrama im Tiroler Zillertal: Beim Abstieg von der Birchhütte stürzte Sonntagmittag ein 76-jähriger Österreicher rund 80 Meter über steiles Waldgelände ab. Der Mann wurde schwer am Kopf verletzt, war aber ansprechbar und musste per Taubergung gerettet werden.
Der Unfall ereignete sich am Sonntag kurz vor 13 Uhr im Gemeindegebiet von Ginzling (Bezirk Schwaz). Zwei Österreicher im Alter von 76 und 79 Jahren waren gemeinsam auf einem Steig in Richtung Gasthof „Breitlahner“ unterwegs, als der jüngere der beiden bei einer gesicherten Querung aus bislang ungeklärter Ursache den Halt verlor und abstürzte.
Begleiter leistete Erste Hilfe
Sein Begleiter reagierte geistesgegenwärtig, stieg sofort zum Verunfallten ab, leistete Erste Hilfe und setzte den Notruf ab. „Der 76-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen, war aber ansprechbar“, heißt es seitens der Polizei.
Verletzter mittels Tau geborgen
Die Bergrettung Ginzling rückte gemeinsam mit dem Notarzthubschrauber „Heli 4“ an. Der Verletzte wurde schließlich mittels Tau aus dem steilen Gelände geborgen und in die Innsbrucker Klinik geflogen. Der 79-jährige Begleiter wurde vom Polizeihubschrauber „Libelle“ ins Tal gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.