Senior stürzt bei Bergtour 80 Meter in die Tiefe

Der Unfall ereignete sich am Sonntag kurz vor 13 Uhr im Gemeindegebiet von Ginzling (Bezirk Schwaz). Zwei Österreicher im Alter von 76 und 79 Jahren waren gemeinsam auf einem Steig in Richtung Gasthof „Breitlahner“ unterwegs, als der jüngere der beiden bei einer gesicherten Querung aus bislang ungeklärter Ursache den Halt verlor und abstürzte.