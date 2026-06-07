Feyenoord feuert Trainer Robin van Persie

Robin van Persie ist als Trainer des niederländischen Vizemeisters Feyenoord Rotterdam entlassen worden. Das gab der Eredivisie-Klub, bei dem zumindest bis Ende Juni auch noch ÖFB-Teamspieler Gernot Trauner unter Vertrag steht, am Sonntag bekannt.
Der 42-jährige Ex-Stürmer von Arsenal und Manchester United muss damit nach seiner ersten vollen Saison seine Sachen wieder packen, sein Vertrag wäre noch eine weitere Saison gelaufen.
Die Personalentscheidung war die erste große unter dem neuen Technischen Direktor Devy Rigaux und dem neu eingesetzten General Manager Robert Eenhoorn.
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