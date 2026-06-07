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Trotz Vizemeistertitel

Feyenoord feuert Trainer Robin van Persie

Fußball International
07.06.2026 23:02
Robin van Persie
Robin van Persie(Bild: EPA/VINCENT JANNINK)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Robin van Persie ist als Trainer des niederländischen Vizemeisters Feyenoord Rotterdam entlassen worden. Das gab der Eredivisie-Klub, bei dem zumindest bis Ende Juni auch noch ÖFB-Teamspieler Gernot Trauner unter Vertrag steht, am Sonntag bekannt.

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Der 42-jährige Ex-Stürmer von Arsenal und Manchester United muss damit nach seiner ersten vollen Saison seine Sachen wieder packen, sein Vertrag wäre noch eine weitere Saison gelaufen.

Gernot Trauner
Gernot Trauner(Bild: GEPA)

Die Personalentscheidung war die erste große unter dem neuen Technischen Direktor Devy Rigaux und dem neu eingesetzten General Manager Robert Eenhoorn.

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