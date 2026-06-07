Erste Details nach Zug-Drama um Jungfamilie in NÖ

„Sie durfte immer wieder in den Stall schauen“

Marksteiner schildert auch berührende Szenen: Die kleine Mina (Name von der Redaktion geändert) durfte immer wieder in den Stall schauen. „Die Kühe anzuschauen, hat der Kleinen besonders gut gefallen.“ Auch ein Nachbar erinnert sich: „Sie waren immer nett und freundlich. Sie ist oft mit dem Kinderwagen spazieren gegangen. Enge Kontakte hatten wir zwar nicht, aber sie waren sehr sympathisch.“

Vater hatte zuvor schweren Unfall

Trauriges Detail: Der Vater hatte erst im Frühjahr einen schweren Unfall erlitten. Bei einer Verpuffung beim Anheizen eines Holzofens zog er sich schwere Verletzungen im Gesicht sowie an Händen und Armen zu. Die Genesung verlief offenbar gut, die Wunden waren zuletzt kaum mehr sichtbar.