Fiat Grizzly und Fastback kommen noch dieses Jahr

Mit Grizzly und Grizzly Fastback erweitert Fiat sein Angebot im wichtigen C-Segment. Die neuen SUV-Modelle kommen als Benziner und Elektroauto, sollen viel Platz bieten und vergleichsweise günstig sein.
Gut zwei Wochen nach der Vorstellung im Rahmen der Konzernstrategie „Fastlane 2030“ konkretisiert Fiat seine Pläne für die beiden neuen Kompaktmodelle Grizzly und Grizzly Fastback und hat ein erstes offizielles Bild veröffentlicht.
Mit den weniger als 4,50 Meter langen, SUV-artig auftretenden Fünftürern will Fiat seine Präsenz im volumenstarken C-Segment ausbauen. Der klassisch gezeichnete Grizzly richtet sich vor allem an Familien und soll mit geräumigem Innenraum und hoher Alltagstauglichkeit punkten.
Der Fastback setzt auf eine dynamischere Ausrichtung: Seine flacher abfallende Dachlinie und die coupéhafte Silhouette sollen für einen eleganteren Auftritt sorgen, ohne beim Laderaum Abstriche zu machen.
Für beide Modelle sind Benzin- und Elektroantriebe geplant. Noch in diesem Jahr will Fiat beide Baureihen „zu vergleichsweise günstigen Preisen“ einführen – zunächst in Europa, später auch in Afrika und im Nahen Osten.
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