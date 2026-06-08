BMW M2 mit Allrad und Volllast-Spritspar-Technik

Interessant ist, dass der M2 xDrive 5 kg schwerer ist als der (30 PS stärkere) M4 Competition xDrive, obwohl er nur 4,58 m lang ist, während der große Bruder ganz 4,80 m misst. Sogar der Tank ist mit 52 Liter um sieben Liter kleiner, womit der Unterschied beim reinen Fahrzeuggewicht sogar rund 10 kg beträgt. Die M Compound -Bremsanlage mit Sechskolben-Festsätteln vorn ist Serie. Fahrwerk und Antrieb sind im Wesentlichen identisch, wobei im Motor eine technische Neuerung eingeführt wird (sh. Weiter unten).