Paris-Finale: Alex Zverev gegen Flavio Cobolli

Ein wohl noch größerer Rückschlag war das Halbfinale in Roland Garros vor vier Jahren, als sich Zverev auf Augenhöhe mit dem spanischen Sandplatz-König Rafael Nadal präsentierte, dann aber umknickte und sich schwer am Fuß verletzte. Jetzt aber kann er sich für das Aushalten all des Schmerzes, der Rückschläge und auch Zweifel belohnen. Wenn er am Sonntag auf der Bank des Final-Stadions Philippe Chatrier sitzt, kann er auf der gegenüberliegenden Tribünenseite problemlos den Schriftzug „victory belongs to the most tenacious“ lesen. „Der Sieg gehört dem Hartnäckigsten“ – das könnte auch Zverevs Final-Motto sein.