Eriksen bei Testspiel erneut zusammengebrochen

Kapitän im Krankenhaus, „um Ursache zu klären“

Eriksen sei „kurzzeitig bewusstlos“ gewesen. „Er ist aber sehr schnell wieder zu sich gekommen, wir konnten rasch Kontakt zu ihm herstellen“, sagte Boesen. „Nun muss er im Krankenhaus weiter untersucht werden, um die Ursache des Vorfalls zu klären. Wir stehen in ständigem Kontakt mit ihm und den Ärzten im Krankenhaus.“