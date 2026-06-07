Oligarch Abramowitsch will für Putin alles richten

Abramowitsch versucht sich als Diplomat

Abramowitsch war sieben Jahre lang als Gouverneur von Tschukotka tätig und könnte daher ebenfalls ins Visier geraten. Doch er bedient sich anderer Mittel. Zunächst schrieb die britische Wirtschaftszeitung „Financial Times“, dass er im Mai nach Kiew gereist sei und dort Präsident Wolodymyr Selenskyj getroffen habe. Dies bestätigte der ukrainische Staatschef später in einem TV-Interview. Abramowitsch soll demnach gebeten haben, Putin ein Treffen vorzuschlagen. Bereits seit Beginn des Ukraine-Krieges im Jahr 2022 bemüht sich der Oligarch als Friedensvermittler zwischen Kiew und Moskau. Dies wurde so sehr geschätzt, dass Selenskyj den USA vorschlug, die Sanktionen gegen den Russen-Milliardär aufheben zu lassen.