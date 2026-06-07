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Wieder zwei Siege

Österreichs Staffeln sorgen weiter für Furore

Sport-Mix
07.06.2026 19:28
Österreichs Frauen-Staffel mit Vogel, Willhuber, Dlauhy, Bredlinger
Österreichs Frauen-Staffel mit Vogel, Willhuber, Dlauhy, Bredlinger(Bild: Theo Kiefner)
Porträt von Olaf Brockmann
Von Olaf Brockmann

Einen Tag nach dem sensationellen ÖLV-Rekord der Frauen-Sprintstaffel in 43,11 feierten in Regensburg auch die österreichischen Teams über 4 x 400 m großartige Siege. Die Frauen waren in 3:33,17 erfolgreich, verfehlten ihren Rekord (3:32,71) nur relativ knapp. Anschließend gewannen die Männer ihr Rennen in 3:06,09. Beide Staffeln verbesserten damit ihre Chance auf einen Startplatz bei der EM in Birmingham ganz deutlich!

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In der Besetzung Helene Vogel, Viktoria Willhuber, Caroline Bredlinger und Anja Dlauhy lief Österreichs Frauen-Quartett wie schon beim Rekordlauf in Villach vor zwei Wochen zu einer weiteren Topzeit. Im Gegensatz zu Villach kam diesmal für Lena Pressler Viktoria Willhuber ins Team. Diese hatte tags zuvor bei der „Sparkassen-Gala“ in 54,19 eine neue persönliche Bestzeit aufgestellt.

Caroline Bredlinger übergibt an Anja Dlauhy.
Caroline Bredlinger übergibt an Anja Dlauhy.(Bild: Theo Kiefner)

Noch ohne Susi Gogl-Walli 
Leider fehlte in Regensburg weiterhin Österreichs 400-m-Rekordlerin Susanne Gogl-Walli, die noch nicht ganz fit ist. Zumindest aber stieg die Chance, dass sich Österreich auch über 4 x 400 für die EM qualifizieren kann, deutlich. 16 Teams sind bei der EM zugelassen.

Anja Dlauhy im Ziel.
Anja Dlauhy im Ziel.(Bild: Theo Kiefner)

Bei den Männern kam gegenüber Villach Niklas Strohmayer-Dangl, der Spezialist über 400 m Hürden, in die Mannschaft. Gemeinsam mit Raphael Briel, Samual Lengauer und Michael Gantner lief er 3:06,09. Auch das eine starke Zeit! Nur dreimal war eine ÖLV-Staffel schneller als jetzt in Regensburg. Auch das Männer-Quartett darf auf die EM hoffen! Staffel-Trainer Chrisian Taylor: „Hoffentlich geht sich die EM für beide Staffel aus!“

Österreichs Männer-Staffel mit Strohmayer, Briel, Lengauer, Gantner
Österreichs Männer-Staffel mit Strohmayer, Briel, Lengauer, Gantner(Bild: Theo Kiefner)

Traum-Debüt von Williams
Tags zuvor hatte es in Regensburg bereits über 4 x 100 m der Frauen einen großartigen ÖLV-Rekord gegeben. Christania Williams, Leni Lindner, Karin Strametz und Isabel Posch verbesserten die nur 14 Tage alte Bestmarke von 43,77 um 66 Hundertstel auf 43,11 Sekunden. Dabei gelang Williams, einst Weltklassesprinterin von Jamaika, bei ihrem ersten Start für Österreich ein Traumdebüt.

Lisa Redlinger lief sensationelle 5000-m-Bestzeit.
Lisa Redlinger lief sensationelle 5000-m-Bestzeit.(Bild: zVg)

Lisa Redlinger mit toller Bestzeit
Eine weitere Erfolgsmeldung kam aus Deutschland für Österreichs Frauen-Leichtathletik: Lisa Redlinger verbesserte in Stadtallendorf über 5000 m als Dritte ihre persönliche Bestzeit auf sensationelle 15:19,02. Damit stieß sie schon auf den dritten Platz der „ewigen“ ÖLV-Bestenliste vor. Nur Susanne Pumper (15:10,64) und Jenni Wenth (15:16,12) liegen noch vor ihr.

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