Österreichs Staffeln sorgen weiter für Furore

Bei den Männern kam gegenüber Villach Niklas Strohmayer-Dangl, der Spezialist über 400 m Hürden, in die Mannschaft. Gemeinsam mit Raphael Briel, Samual Lengauer und Michael Gantner lief er 3:06,09. Auch das eine starke Zeit! Nur dreimal war eine ÖLV-Staffel schneller als jetzt in Regensburg. Auch das Männer-Quartett darf auf die EM hoffen! Staffel-Trainer Chrisian Taylor: „Hoffentlich geht sich die EM für beide Staffel aus!“