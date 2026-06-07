Flieger nach Brandalarm nach Salzburg umgeleitet

Flugverbindungen von Salzburg nach München waren am Sonntagabend über diverse Flugradar-Webseiten zu sehen. Grund war nicht etwa ein neues Streckenangebot, sondern eine kurzzeitige Sperre des Münchner Flughafens, die einige Flieger zum Zwischenlanden in Salzburg zwang.
„Der Tower am Flughafen München wurde um 20.33 Uhr aufgrund von Brandgeruch evakuiert“, schrieb der Flughafen auf seiner Webseite.
Flieger, die eigentlich in München landen sollten, wurden teilweise nach Salzburg umgeleitet und harrten in der Mozartstadt aus. So passiert bei einem Flug mit der Nummer LH1755, von Athen kommend.
Gegen 22 Uhr wurde die Sperre des Münchner Flughafens, die aufgrund von Brandgeruch im Tower in Kraft getreten war, wieder aufgehoben.
Um kurz vor 23 Uhr hob der Flieger aus Athen dann aus Salzburg schließlich zu seiner ursprünglichen Destination München ab – mit einer Flugzeit von nur wenigen Minuten.
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