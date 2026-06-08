Erleben Sie die Popikone „Nena“ hautnah

Eine Ikone der Popgeschichte

Mit „99 Luftballons“ schrieb Nena Musikgeschichte und wurde zu einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Künstlerinnen aller Zeiten. Mehr als vier Jahrzehnte später begeistert sie ihr Publikum noch immer mit ihrer einzigartigen Ausstrahlung, ihrer unverwechselbaren Stimme und Songs, die längst Generationen geprägt haben. Im Rahmen ihrer Österreich-Tour gastiert die Pop-Legende am 17. Juli im Schloss Prugg in Bruck an der Leitha sowie am 18. Juli beim Kulm Open Air in Bad Mitterndorf und bringt dabei die größten Hits ihrer beeindruckenden Karriere auf die Bühne.