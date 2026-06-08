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„Krone“-Wunschkonzert

Erleben Sie die Popikone „Nena“ hautnah

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08.06.2026 05:00
(Bild: krone kreativ)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Große Stimmen, legendäre Hits und unvergessliche Konzertabende: Die „Krone“ bringt Sie zu einigen der beliebtesten Live-Acts des Jahres. Von Mark Forster über Nena bis hin zu den Söhne Mannheims und der Münchener Freiheit warten musikalische Höhepunkte in ganz Österreich. Besonders für Krone-Abonnenten gibt es ein außergewöhnliches Extra: Bei Nena wartet neben dem Konzertbesuch ein exklusives Dinner sowie ein persönliches Meet & Greet mit der Pop-Ikone.

Wenn Mark Forster am 5. Juli in der Ostbucht Klagenfurt auftritt, ist beste Stimmung garantiert. Der deutsche Superstar zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten Künstlern im deutschsprachigen Raum und begeistert mit seiner unverwechselbaren Stimme, eingängigen Melodien und authentischen Texten ein Millionenpublikum. Ob „Au Revoir“, „Chöre“ oder „Übermorgen“ – seine Songs gehören längst zu den größten deutschsprachigen Pop-Hits der vergangenen Jahre. In Klagenfurt dürfen sich Fans auf eine energiegeladene Open-Air-Show mit zahlreichen bekannten Hits und neuen Songs freuen.

(Bild: Tom Blanc)

Eine Ikone der Popgeschichte
Mit „99 Luftballons“ schrieb Nena Musikgeschichte und wurde zu einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Künstlerinnen aller Zeiten. Mehr als vier Jahrzehnte später begeistert sie ihr Publikum noch immer mit ihrer einzigartigen Ausstrahlung, ihrer unverwechselbaren Stimme und Songs, die längst Generationen geprägt haben. Im Rahmen ihrer Österreich-Tour gastiert die Pop-Legende am 17. Juli im Schloss Prugg in Bruck an der Leitha sowie am 18. Juli beim Kulm Open Air in Bad Mitterndorf und bringt dabei die größten Hits ihrer beeindruckenden Karriere auf die Bühne.

(Bild: Sarah_Rechbauer _ Laugh Peas Entertainment Lifestyle GmbH)

Songs für die Ewigkeit
Am 10. September wird der Stefaniensaal Graz zur Bühne für eine Band, die seit Jahrzehnten für deutschsprachige Popgeschichte steht. Die Münchener Freiheit begeistert mit zeitlosen Klassikern, eingängigen Melodien und ihrem unverwechselbaren Sound bis heute Generationen von Musikfans. Lieder wie „Ohne Dich“, „1000-mal Du“ oder „So lang‘ man Träume noch leben kann“ sind längst fester Bestandteil der deutschsprachigen Musiklandschaft und sorgen auch live immer wieder für besondere Momente.

(Bild: Tim-Wilhelm)

Emotionen in ihrer schönsten Form 
Nur einen Tag später, am 11. September 2026, präsentieren die Söhne Mannheims im Stefaniensaal Graz ihre größten Hits in einem außergewöhnlichen Piano-Format. Die reduzierten Arrangements verleihen den bekannten Songs eine neue Intensität und schaffen eine besonders emotionale Atmosphäre. Getragen von eindrucksvollen Stimmen und virtuosem Klavierspiel entsteht ein Konzertabend, der die musikalische Vielfalt der Band eindrucksvoll in Szene setzt. Neben Klassikern aus über 30 Jahren Bandgeschichte dürfen sich Fans auch auf aktuelle Titel freuen.

(Bild: Andres-Bernst)

Mitmachen und gewinnen
Mit der „Krone“ kommen Sie zu den größten Konzerthighlights des Jahres. Unter allen Teilnehmern verlosen wir 2x2 Tickets für Mark Forster am 5. Juli sowie 3x2 Tickets für Münchner Freiheit am 10. 9 und die Söhne Mannheims am 11.9. 

Für „Krone“-Abonnenten (Print & Digital) wartet zudem die Möglichkeit, den Popstar Nena hautnah zu erleben! Unter allen teilnehmenden Abonnenten verlosen wir neben je 5x2 Tickets für Ihre Konzerte am 17. & 18. Juli auch ein Galadinner inkl. Meet & Greet mit dem Popstar! Jetzt heißt es schnell mitmachen und das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 20. Juni, 09:00 Uhr auszufüllen und vielleicht sind Sie einer der glücklichen Gewinner. 

Jetzt mitmachen
Holen Sie sich Ihre Konzerttickets
Exklusiv für alle "Krone"-Abonnenten (Print & Digital)
  • 5x2 Tickets für das Konzert von Nena am 17. Juli in Bruck an der Leitha inkl. Galadinner & Meet & Greet mit Nena
  • 5x2 Tickets für das Konzert von Nena am 18. Juli in Bad Mitterndorf inkl. Galadinner & Meet & Greet mit Nena
Für alle "Krone"-Leser
  • 2x2 Tickets für Mark Forster am 5. Juli in der Ostbucht in Klagenfurt
  • 3x2 Tickets für Münchner Freiheit am 10. September im Stefaniesaal in Graz
  • 3x2 Tickets für die Söhne Mannheims am 11. September im Stefaniesaal in Graz
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