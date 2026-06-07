Flughafen München stoppt Betrieb, evakuiert Tower

Am Abend zeigte der Online-Flugplan nicht an, dass der Betrieb ganz eingestellt sei. Bei Ankünften und Abflügen waren einige Verspätungen zu sehen, einige Flüge wurden demnach umgeleitet – unter anderem nach Salzburg. Dem Flugplan zufolge gab es aber auch aktuelle Check-ins. Auch die Lufthansa kündigte aktuell noch weitere Ankünfte für Sonntagabend an.