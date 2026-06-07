Salzburg springt ein
Flughafen München stoppt Betrieb, evakuiert Tower
Am Flughafen München ist am späten Sonntagabend der Betrieb unterbrochen worden. Aus dem Tower sei Brandgeruch wahrnehmbar gewesen und der Tower um 20.33 Uhr evakuiert worden.
„Die Flugsicherung hat den Betrieb bis auf Weiteres gestoppt“, gab der Airport bekannt. Die Feuerwehr prüfe nun die Situation. „Wir wissen nicht genau, was passiert ist“, sagte ein Sprecher kurz nach 22 Uhr. Aber es seien nirgends Flammen zu sehen.
Am Abend zeigte der Online-Flugplan nicht an, dass der Betrieb ganz eingestellt sei. Bei Ankünften und Abflügen waren einige Verspätungen zu sehen, einige Flüge wurden demnach umgeleitet – unter anderem nach Salzburg. Dem Flugplan zufolge gab es aber auch aktuelle Check-ins. Auch die Lufthansa kündigte aktuell noch weitere Ankünfte für Sonntagabend an.
Im europäischen Vergleich liegt der Flughafen München bei den Flugbewegungen auf Platz acht unter den größten Flughäfen Europas. Auf dem Flughafen gibt es 150 Shops und 60 Restaurants.
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