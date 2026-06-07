Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Salzburg springt ein

Flughafen München stoppt Betrieb, evakuiert Tower

Ausland
07.06.2026 22:20
Der Münchner Flughafen (Archivbild)
Der Münchner Flughafen (Archivbild)(Bild: © Markus Mainka – www.aviation-stock.de)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am Flughafen München ist am späten Sonntagabend der Betrieb unterbrochen worden. Aus dem Tower sei Brandgeruch wahrnehmbar gewesen und der Tower um 20.33 Uhr evakuiert worden.

0 Kommentare

„Die Flugsicherung hat den Betrieb bis auf Weiteres gestoppt“, gab der Airport bekannt. Die Feuerwehr prüfe nun die Situation. „Wir wissen nicht genau, was passiert ist“, sagte ein Sprecher kurz nach 22 Uhr. Aber es seien nirgends Flammen zu sehen.

Am Abend zeigte der Online-Flugplan nicht an, dass der Betrieb ganz eingestellt sei. Bei Ankünften und Abflügen waren einige Verspätungen zu sehen, einige Flüge wurden demnach umgeleitet – unter anderem nach Salzburg. Dem Flugplan zufolge gab es aber auch aktuelle Check-ins. Auch die Lufthansa kündigte aktuell noch weitere Ankünfte für Sonntagabend an.

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Flughafen MUC gesperrt
Flieger nach Brandalarm nach Salzburg umgeleitet
07.06.2026

Im europäischen Vergleich liegt der Flughafen München bei den Flugbewegungen auf Platz acht unter den größten Flughäfen Europas. Auf dem Flughafen gibt es 150 Shops und 60 Restaurants.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
07.06.2026 22:20
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Feuerwehr
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf