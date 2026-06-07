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Brief an die Leser

Ungustiösen Filz müssen wir anprangern

Innenpolitik
07.06.2026 06:15
Gute Miene zum bösen Spiel machen? Im ORF wurden zu viele Stoppschilder ignoriert.
Gute Miene zum bösen Spiel machen? Im ORF wurden zu viele Stoppschilder ignoriert.(Bild: APA/HARALD SCHNEIDER)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann
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„Muss das wirklich sein?“, fragt Leser Richard H. und listet auf: „Jeden Tag fast immer nur negative Schlagzeilen. Über den ORF, die Regierung, über einzelne Maßnahmen. Jetzt auch negative Berichte über unseren Sitz im Sicherheitsrat.“

Prinzipiell findet es dieser Leser ja ganz gut, dass die „Krone“ nicht immer der gleichen Meinung wie die Regierung sei. „Aber immer alles negativ sehen?“

Wir nehmen Lesermeinungen ernst. Richard H. hat nicht unrecht, dass derzeit besonders viele kritische Berichte zu lesen sind.

Aber weil wir unsere Leser und User ernst nehmen, registrieren wir auch deren überwiegendes Meinungsbild: Und das ist – unter anderem in den oben angeführten Punkten – ein überwiegend sehr kritisches, nicht selten vernichtendes.

... und zwar nicht selten zu Recht ein vernichtendes!

Was soll man denn etwa zum sich abzeichnenden üblen Postenschacher von Türkis-Rot bei der Neubesetzung der ORF-Spitze sagen? Den hier so besonders ungustiös sichtbaren Filz nicht anprangern? Wie manche andere Medien gute Miene zum bösen Spiel machen, womöglich in Erwartung, von der Regierung dafür belohnt zu werden?

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Nein, da machen wir sicher nicht mit. Wir werden die Dinge weiter beim Namen nennen, Missstände weiter schonungslos aufzeigen. Das sind wir unseren Lesern schuldig – und nur ihnen sind wir verpflichtet.

Einen schönen Sonntag mit Ihrer „Krone“!

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