Praterkönig stirbt bei Flugzeugabsturz in Kroatien

Eine Jury sprach den Eltern des Jugendlichen später Schadenersatz in Höhe von 310 Millionen Dollar zu. Die Klage richtete sich gegen mehrere Beteiligte, darunter auch Funtime als Hersteller des Turms. Die Familie vertritt die Ansicht, dass zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen oder Warnsysteme den Tod des Teenagers hätten verhindern können. Funtime weist die Vorwürfe zurück. Das Unternehmen betont, die Anlage sei ordnungsgemäß konstruiert, geprüft und ausgeliefert worden. Verantwortlich für das Unglück seien nach Ansicht des Herstellers nachträgliche Veränderungen und der Betrieb der Attraktion vor Ort gewesen. Der Fall gilt als einer der aufsehenerregendsten Freizeitpark-Prozesse der vergangenen Jahre in den USA.