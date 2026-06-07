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„Tut uns sehr weh“

Laimer: „Den Baumi kann man nicht ersetzen“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
07.06.2026 22:58
Konrad Laimer
Konrad Laimer(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Den Baumi kann man nicht ersetzen“: Auf die Frage der „Krone“ bei der ÖFB-Pressekonferenz am Sonntag, wie man den Ausfall des verletzten Christoph Baumgartner auffangen will, sprach Teamkollege Konrad Laimer Klartext.

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„Das tut uns sehr weh, wir werden ihn die ganze WM vermissen. Man kann ihn nicht 1:1 ersetzen, aber wir müssen versuchen, seinen Ausfall als Gruppe aufzufangen“, so Laimer beim Pressetermin in Santa Barbara.

Christoph Baumgartner
Christoph Baumgartner(Bild: Mario Urbantschitsch)
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Der Bayern-Profi, der einer der polyvalentesten Spieler im Kader ist, dürfte bei der WM als linker Verteidiger auflaufen. Aber: „Ich erwarte schon gar keine Position mehr, es ist mir egal, ob ich links hinten, rechts hinten oder weiter vorne spiele. Ich bin davon überzeugt, dass ich der Mannschaft auf jeder Position etwas geben kann.“

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