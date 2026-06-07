Laimer: „Den Baumi kann man nicht ersetzen“

Der Bayern-Profi, der einer der polyvalentesten Spieler im Kader ist, dürfte bei der WM als linker Verteidiger auflaufen. Aber: „Ich erwarte schon gar keine Position mehr, es ist mir egal, ob ich links hinten, rechts hinten oder weiter vorne spiele. Ich bin davon überzeugt, dass ich der Mannschaft auf jeder Position etwas geben kann.“