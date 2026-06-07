Laimer: „Den Baumi kann man nicht ersetzen“

„Den Baumi kann man nicht ersetzen“: Auf die Frage der „Krone“ bei der ÖFB-Pressekonferenz am Sonntag, wie man den Ausfall des verletzten Christoph Baumgartner auffangen will, sprach Teamkollege Konrad Laimer Klartext.
„Das tut uns sehr weh, wir werden ihn die ganze WM vermissen. Man kann ihn nicht 1:1 ersetzen, aber wir müssen versuchen, seinen Ausfall als Gruppe aufzufangen“, so Laimer beim Pressetermin in Santa Barbara.
Der Bayern-Profi, der einer der polyvalentesten Spieler im Kader ist, dürfte bei der WM als linker Verteidiger auflaufen. Aber: „Ich erwarte schon gar keine Position mehr, es ist mir egal, ob ich links hinten, rechts hinten oder weiter vorne spiele. Ich bin davon überzeugt, dass ich der Mannschaft auf jeder Position etwas geben kann.“
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