Iran feuert erstmals seit April Raketen auf Israel

Abwehrsysteme seien im Einsatz, um die Bedrohung abzufangen, teilte das israelische Militär Sonntagabend mit. Die aus dem Iran abgefeuerten Raketen seien von der Luftabwehr abgefangen worden.

Bisher seien zwei Angriffswellen identifiziert worden, so das Militär. Nach Angaben des israelischen TV-Senders N12 schlugen Raketentrümmer im Norden Israels ein, unter anderem nahe der Stadt Tiberias. Es gab zunächst keine Angaben zu Verletzten.